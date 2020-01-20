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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3165316631673168

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 198
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 10:24

velvet
Я на горячку звонил с просьбой растолковать эти пункты, мне так ответили. Но, как известно, практика - критерий истины.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 10:35

  mephala написав:обещали клиентам отдавать 1-2% от оборота.
по факту если посчитать отношение выплаченного кэшбэка к тратам клиентов то это будет только 0,38%

Там куча ненормальных, с гордостью и презрением заявляющих, что им не нужен кэшбек! :o
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 10:47

  Vorlon написав:
  mephala написав:обещали клиентам отдавать 1-2% от оборота.
по факту если посчитать отношение выплаченного кэшбэка к тратам клиентов то это будет только 0,38%

Там куча ненормальных, с гордостью и презрением заявляющих, что им не нужен кэшбек! :o

подсадные :lol: :lol: :lol:
aseteen
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:08

  _PORT_UA написав:Добрый день. Нововведения со снятием наличных касается как снятия валюты,так и гривны?
То есть сейчас,чтобы снять нал с валютообмен нужно подержать эти средства один день? Если сегодня я купил/продал,то снять я могу с Ощадного только в четверг?

Треба тестити...але втрачена оперативність в заведенні грн і купівлі валюти.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 13:23

  clientage написав:
  jay2004 написав:
  jay2004 написав:Пополнял депо через TAS2U из А-банки (p2p), сегодня утром, 10:58. Сумма 14999 грн, из АБанки - списалась сумма, в Таскомбанк - не пришла. Выдало: Операция не успешна. Попробуйте позже. В этом промежутке делал ещё такие же операции - всё гуд. Видимо, был техничный сбой. Теребить гарячку, или само найдётся, комрады?


Оба банки морозятся. Называют от трёх до 30 дней - на решение проблемы. Кто сталкивался - как обходилось (со мной такое впервые)?

Скорее всего сумма перевода осталась в блоке у Акцента. Автоматом такое разблочится в течение от 3 до 30дн :(
Мона попробовать выцыганить у Таси код авторизации платежа (6 цифр) и передать его через чат Шапито его технарям со словами: платёж забракован. Если у Шапито захотят, то вручную уточнят состояние платежа и разлочат гроши дня за 2


Что имею на 5 день: денег нигде нету. Абанк говорит, что деньги СПИСАЛИСЬ И БЛОК СНЯТ, а ТАСкомбанк их соответственно не видит (код авторизации не даёт) и тыкают друг на друга. Одним словом, замкнутый круг... Подавал заявки на Гарячку - ноль результата, тупо "футбол" ... :shock: :evil: :evil: . Что делать?
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 13:28

jay2004 дожимать абанку или подождать, с вероятностью 99% деньги вернутся в скором времени
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 13:35

Re: ТАСКОМБАНК

Подавати в Абанку заяву не рефанд. Це кіно може розтчгнутися надовго.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 14:03

  Кочевник написав:Подавати в Абанку заяву не рефанд. Це кіно може розтчгнутися надовго.


По правилам МПС на рефанд можно подавать только на 14-й день если я не ошибаюсь.
antey718
 
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