velvet
Я на горячку звонил с просьбой растолковать эти пункты, мне так ответили. Но, как известно, практика - критерий истины.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 січ, 2020 10:24
velvet
Я на горячку звонил с просьбой растолковать эти пункты, мне так ответили. Но, как известно, практика - критерий истины.
Додано: Вів 21 січ, 2020 10:35
Додано: Вів 21 січ, 2020 10:47
Додано: Вів 21 січ, 2020 11:08
Треба тестити...але втрачена оперативність в заведенні грн і купівлі валюти.
Безнал тільки на картку.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 21 січ, 2020 13:23
Что имею на 5 день: денег нигде нету. Абанк говорит, что деньги СПИСАЛИСЬ И БЛОК СНЯТ, а ТАСкомбанк их соответственно не видит (код авторизации не даёт) и тыкают друг на друга. Одним словом, замкнутый круг... Подавал заявки на Гарячку - ноль результата, тупо "футбол" ... . Что делать?
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
Додано: Вів 21 січ, 2020 13:28
jay2004 дожимать абанку или подождать, с вероятностью 99% деньги вернутся в скором времени
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
Додано: Вів 21 січ, 2020 13:35
Re: ТАСКОМБАНК
Подавати в Абанку заяву не рефанд. Це кіно може розтчгнутися надовго.
Додано: Вів 21 січ, 2020 14:03
Додано: Вів 21 січ, 2020 14:14
Re: ТАСКОМБАНК
Я подавав за тиждень після списання.
Додано: Вів 21 січ, 2020 14:24
Божатся, что деньги СПИСАНЫ и БЛОК СНЯТ, мол ищите в ТАСе...
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
Зараз переглядають цей форум: extreme_lviv_ua, Ferlakur, ingtrans, lel, Support BForward і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|