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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3166316731683169

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 198
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 14:32

  jay2004 написав:
  Stringer написав:jay2004 дожимать абанку


Божатся, что деньги СПИСАНЫ и БЛОК СНЯТ, мол ищите в ТАСе...

В Комсі теж можна цидулу написати.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 14:39

  Квесторе_поверніться написав:
  jay2004 написав:
  Stringer написав:jay2004 дожимать абанку


Божатся, что деньги СПИСАНЫ и БЛОК СНЯТ, мол ищите в ТАСе...

В Комсі теж можна цидулу написати.


Вчера, Абанк "ощасливил", мол за поиск денег комиссия от 250 до 500 гривен, если проблема окажется на стороне ТАСа. (типа, за ложный поиск) :shock:
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 14:57

Re: ТАСКОМБАНК

  jay2004 написав:Вчера, Абанк "ощасливил", мол за поиск денег комиссия от 250 до 500 гривен, если проблема окажется на стороне ТАСа. (типа, за ложный поиск)

Тому самий надійний спосіб - готівку в касі зняв, готівку в касу здав.
Особливо для великих сум.
Он з 27 квітня року 2020 суму фінмона до 400000 піднімають.
Фонд можна буде переносити.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 15:22

  Квесторе_поверніться написав:Он з 27 квітня року 2020 суму фінмона до 400000 піднімають.
Фонд можна буде переносити.


Звідки інфа?
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 15:23

  Квесторе_поверніться написав:
  jay2004 написав:Вчера, Абанк "ощасливил", мол за поиск денег комиссия от 250 до 500 гривен, если проблема окажется на стороне ТАСа. (типа, за ложный поиск)

Тому самий надійний спосіб - готівку в касі зняв, готівку в касу здав.
Особливо для великих сум.


Не люблю я "кеди". Краще вже СЕП, тоді.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 15:28

3d secure

подскажите 3d secure глобально отвалился у ТАС или локальная моя проблема не приходят смс целый день
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
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anis
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 15:33

jay2004

так ще в грудні прийняли закон про фінмон

https://bank.gov.ua/news/all/zakon-pro- ... -operatsiy

але в дію вступає не одразу, а аж через 4 міс (=квітень 2020)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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