В Комсі теж можна цидулу написати.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 січ, 2020 14:32
В Комсі теж можна цидулу написати.
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Додано: Вів 21 січ, 2020 14:39
Вчера, Абанк "ощасливил", мол за поиск денег комиссия от 250 до 500 гривен, если проблема окажется на стороне ТАСа. (типа, за ложный поиск)
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Додано: Вів 21 січ, 2020 14:57
Re: ТАСКОМБАНК
Тому самий надійний спосіб - готівку в касі зняв, готівку в касу здав.
Особливо для великих сум.
Он з 27 квітня року 2020 суму фінмона до 400000 піднімають.
Фонд можна буде переносити.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 21 січ, 2020 15:22
Звідки інфа?
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
Додано: Вів 21 січ, 2020 15:23
Не люблю я "кеди". Краще вже СЕП, тоді.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
Додано: Вів 21 січ, 2020 15:28
3d secure
подскажите 3d secure глобально отвалился у ТАС или локальная моя проблема не приходят смс целый день
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Додано: Вів 21 січ, 2020 15:33
jay2004
так ще в грудні прийняли закон про фінмон
але в дію вступає не одразу, а аж через 4 міс (=квітень 2020)
+50грн !
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