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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3167316831693170

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 198
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:27

  Rebel написав::!: Цікаві новини.
https://tascombank.ua/files/Taryfy_Oshc ... 2020_2.pdf

Я так понял, что это, в том числе, результат обилечивания Шариком :(
Кстати, а если сохранить Ощадные рахунки, то какой период их неактивности - шесть месяцев?
И если случится неактивность в течении такого срока, то как побороть комиссии - держать на этих рахунках от 100,01 грн./10,01 долл./10,01 евро или гонять мелочь с них на Б5 и обратно?
Востаннє редагувалось Igneus в Вів 21 січ, 2020 21:28, всього редагувалось 1 раз.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:28

Hack-Stock

да.. шото довго тянуть резину.
але закон прийнятий, все враховано

рахуємо 4 місяці від прийнятт, колеги!

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+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:38

  Vorlon написав:
  mephala написав:обещали клиентам отдавать 1-2% от оборота.
по факту если посчитать отношение выплаченного кэшбэка к тратам клиентов то это будет только 0,38%

Там куча ненормальных, с гордостью и презрением заявляющих, что им не нужен кэшбек! :o

так пусть дадут тем кому нужен
так нет - резали выплату везде где только можно
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 22:03

  greenozon написав:jay2004

так ще в грудні прийняли закон про фінмон

https://bank.gov.ua/news/all/zakon-pro- ... -operatsiy

але в дію вступає не одразу, а аж через 4 міс (=квітень 2020)

Как по мне ничего не измениться.
Просто суммы для отсылки именно гос службе финмона повысится.
Внутрибанковский финмон никто не отменяет, а он будет смотреть на вашу анкету, обороты и их совпадение. И слать вам письма щастя. Вон поинтерисуйтесь у народу на каких смешных иногда суммах их щас ловят.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 22:16

Re: ТАСКОМБАНК

И шо трудно указать в анкете, шо у вас не 1, а 3 яхты.. не 1 хрущовка на Борщаге, а 3 хаты на Хрещатике по 250 квм каждая и з/п от 50К до 100К
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 22:20

  clientage написав:И шо трудно указать в анкете, шо у вас не 1, а 3 яхты.. не 1 хрущовка на Борщаге, а 3 хаты на Хрещатике по 250 квм каждая и з/п от 50К до 100К

Нетрудно, но почему-то народ предпочитает прикинутся безработным бомжом :D
curiousobro
 
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  #<1 ... 3167316831693170
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