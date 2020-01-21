Я так понял, что это, в том числе, результат обилечивания Шариком Кстати, а если сохранить Ощадные рахунки, то какой период их неактивности - шесть месяцев? И если случится неактивность в течении такого срока, то как побороть комиссии - держать на этих рахунках от 100,01 грн./10,01 долл./10,01 евро или гонять мелочь с них на Б5 и обратно?
Востаннє редагувалось Igneus в Вів 21 січ, 2020 21:28, всього редагувалось 1 раз.
але в дію вступає не одразу, а аж через 4 міс (=квітень 2020)
Как по мне ничего не измениться. Просто суммы для отсылки именно гос службе финмона повысится. Внутрибанковский финмон никто не отменяет, а он будет смотреть на вашу анкету, обороты и их совпадение. И слать вам письма щастя. Вон поинтерисуйтесь у народу на каких смешных иногда суммах их щас ловят.