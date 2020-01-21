ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 січ, 2020 21:27
Я так понял, что это, в том числе, результат обилечивания Шариком
Кстати, а если сохранить Ощадные рахунки, то какой период их неактивности - шесть месяцев?
И если случится неактивность в течении такого срока, то как побороть комиссии - держать на этих рахунках от 100,01 грн./10,01 долл./10,01 евро или гонять мелочь с них на Б5 и обратно?
Востаннє редагувалось
Igneus
в Вів 21 січ, 2020 21:28, всього редагувалось 1 раз.
Igneus
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Додано: Вів 21 січ, 2020 21:28
Hack-Stock
да.. шото довго тянуть резину.
але закон прийнятий, все враховано
рахуємо 4 місяці від прийнятт, колеги!
http://prntscr.com/qqxh02
greenozon
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Додано: Вів 21 січ, 2020 21:38
Vorlon написав: mephala написав:
обещали клиентам отдавать 1-2% от оборота.
по факту если посчитать отношение выплаченного кэшбэка к тратам клиентов то это будет только 0,38%
Там куча ненормальных, с гордостью и презрением заявляющих, что им не нужен кэшбек!
так пусть дадут тем кому нужен
так нет - резали выплату везде где только можно
mephala
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Додано: Вів 21 січ, 2020 22:03
Как по мне ничего не измениться.
Просто суммы для отсылки именно гос службе финмона повысится.
Внутрибанковский финмон никто не отменяет, а он будет смотреть на вашу анкету, обороты и их совпадение. И слать вам письма щастя. Вон поинтерисуйтесь у народу на каких смешных иногда суммах их щас ловят.
curiousobro
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Додано: Вів 21 січ, 2020 22:16
И шо трудно указать в анкете, шо у вас не 1, а 3 яхты.. не 1 хрущовка на Борщаге, а 3 хаты на Хрещатике по 250 квм каждая и з/п от 50К до 100К
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Вів 21 січ, 2020 22:20
clientage написав:
И шо трудно указать в анкете, шо у вас не 1, а 3 яхты.. не 1 хрущовка на Борщаге, а 3 хаты на Хрещатике по 250 квм каждая и з/п от 50К до 100К
Нетрудно, но почему-то народ предпочитает прикинутся безработным бомжом
curiousobro
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v57
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Додано: Сер 22 січ, 2020 08:33
Залишив на ощадному 100 грн.
Раніше кожного дня в історії операцій малювалось нарахування відсотків за кожен день, тепер не малюється...
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Философ
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Додано: Сер 22 січ, 2020 08:39
Будет рисовать, когда накопится хоть ,01
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Alex_ki
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Додано: Сер 22 січ, 2020 08:47
Интересно, если на неактивных ощадных по нулям, откуда комоссию списывать будут - ощадник в минус загонят?
Amid
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