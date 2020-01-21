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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3168316931703171

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 198
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 08:50

  Amid написав:Интересно, если на неактивных ощадных по нулям, откуда комоссию списывать будут - ощадник в минус загонят?

За что комиссию?
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 09:08

Re: ТАСКОМБАНК

Amid написав:Интересно, если на неактивных ощадных по нулям, откуда комоссию списывать будут - ощадник в минус загонят?
Закроют. Закрыли несколько, когда не было валютообмена. Более 6 мес не было движений. Пару копеек слямзили. Открыл снова.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 09:30

mihasik

Ввели комиссию за неактивный ощадный счёт

lel

Мне тоже пару лет назад закрыли, пришлось потом открывать заново, когда понял как его готовить, но тогда не было комиссии.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 09:32

  mihasik написав:
  Amid написав:Интересно, если на неактивных ощадных по нулям, откуда комоссию списывать будут - ощадник в минус загонят?

За что комиссию?

За несвоевременное ознакомление с тарифами :mrgreen:
Ferlakur
 
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  #<1 ... 3168316931703171
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