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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 січ, 2020 08:50
Amid написав:
Интересно, если на неактивных ощадных по нулям, откуда комоссию списывать будут - ощадник в минус загонят?
За что комиссию?
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mihasik
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Додано: Сер 22 січ, 2020 09:08
Amid написав:Интересно, если на неактивных ощадных по нулям, откуда комоссию списывать будут - ощадник в минус загонят?
Закроют. Закрыли несколько, когда не было валютообмена. Более 6 мес не было движений. Пару копеек слямзили. Открыл снова.
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lel
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Додано: Сер 22 січ, 2020 09:30
mihasik
Ввели комиссию за неактивный ощадный счёт
lel
Мне тоже пару лет назад закрыли, пришлось потом открывать заново, когда понял как его готовить, но тогда не было комиссии.
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Amid
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Додано: Сер 22 січ, 2020 09:32
mihasik написав: Amid написав:
Интересно, если на неактивных ощадных по нулям, откуда комоссию списывать будут - ощадник в минус загонят?
За что комиссию?
За несвоевременное ознакомление с тарифами
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Ferlakur
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