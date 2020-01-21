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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 січ, 2020 08:50
Amid написав:
Интересно, если на неактивных ощадных по нулям, откуда комоссию списывать будут - ощадник в минус загонят?
За что комиссию?
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mihasik
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Додано: Сер 22 січ, 2020 09:08
Amid написав:Интересно, если на неактивных ощадных по нулям, откуда комоссию списывать будут - ощадник в минус загонят?
Закроют. Закрыли несколько, когда не было валютообмена. Более 6 мес не было движений. Пару копеек слямзили. Открыл снова.
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lel
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Додано: Сер 22 січ, 2020 09:30
mihasik
Ввели комиссию за неактивный ощадный счёт
lel
Мне тоже пару лет назад закрыли, пришлось потом открывать заново, когда понял как его готовить, но тогда не было комиссии.
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Amid
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Додано: Сер 22 січ, 2020 09:32
mihasik написав: Amid написав:
Интересно, если на неактивных ощадных по нулям, откуда комоссию списывать будут - ощадник в минус загонят?
За что комиссию?
За несвоевременное ознакомление с тарифами
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Ferlakur
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Додано: Сер 22 січ, 2020 10:25
Философ написав:
Залишив на ощадному 100 грн.
Раніше кожного дня в історії операцій малювалось нарахування відсотків за кожен день, тепер не малюється...
сложно ежедневно рисовать 0,00027коп
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vollena71
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Додано: Сер 22 січ, 2020 10:27
Квесторе_поверніться написав: vollena71 написав:
1 вариант - тянуть на Ощадный грн тас2ю
Так тут коміс.
согласно тарифов - нет, и практикой вчера в моб приложении подтвердилось
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: Сер 22 січ, 2020 10:31
vollena71 написав: Квесторе_поверніться написав: vollena71 написав:
1 вариант - тянуть на Ощадный грн тас2ю
Так тут коміс.
согласно тарифов - нет, и практикой вчера в моб приложении подтвердилось
А звідки тягнули?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 22 січ, 2020 10:46
Квесторе_поверніться написав:
А звідки тягнули?
А как это связано с тарифами ТАСкомбанка?
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: Сер 22 січ, 2020 10:58
vollena71 написав: Квесторе_поверніться написав:
А звідки тягнули?
А как это связано с тарифами ТАСкомбанка?
Так, а при чём тут тарифы ТАСкомбанка? Изначально писалось о тас2ю. А там тарифы для карт Тазика очень отличаются от тарифов для карт чужаков.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Сер 22 січ, 2020 11:08
На какую минимальную сумму можно произвести обмен валюты в $ и €? Надо активность ощадных счетов поддерживать.
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MASolomko
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