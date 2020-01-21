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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3169317031713172>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 198
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 08:50

  Amid написав:Интересно, если на неактивных ощадных по нулям, откуда комоссию списывать будут - ощадник в минус загонят?

За что комиссию?
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 09:08

Re: ТАСКОМБАНК

Amid написав:Интересно, если на неактивных ощадных по нулям, откуда комоссию списывать будут - ощадник в минус загонят?
Закроют. Закрыли несколько, когда не было валютообмена. Более 6 мес не было движений. Пару копеек слямзили. Открыл снова.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 09:30

mihasik

Ввели комиссию за неактивный ощадный счёт

lel

Мне тоже пару лет назад закрыли, пришлось потом открывать заново, когда понял как его готовить, но тогда не было комиссии.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 09:32

  mihasik написав:
  Amid написав:Интересно, если на неактивных ощадных по нулям, откуда комоссию списывать будут - ощадник в минус загонят?

За что комиссию?

За несвоевременное ознакомление с тарифами :mrgreen:
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 10:25

  Философ написав:Залишив на ощадному 100 грн.
Раніше кожного дня в історії операцій малювалось нарахування відсотків за кожен день, тепер не малюється...

сложно ежедневно рисовать 0,00027коп
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 10:27

  Квесторе_поверніться написав:
  vollena71 написав:1 вариант - тянуть на Ощадный грн тас2ю

Так тут коміс.

согласно тарифов - нет, и практикой вчера в моб приложении подтвердилось
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 10:31

  vollena71 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  vollena71 написав:1 вариант - тянуть на Ощадный грн тас2ю

Так тут коміс.

согласно тарифов - нет, и практикой вчера в моб приложении подтвердилось

А звідки тягнули?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 10:46

  Квесторе_поверніться написав:А звідки тягнули?

А как это связано с тарифами ТАСкомбанка?
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 10:58

  vollena71 написав:
  Квесторе_поверніться написав:А звідки тягнули?

А как это связано с тарифами ТАСкомбанка?

Так, а при чём тут тарифы ТАСкомбанка? Изначально писалось о тас2ю. А там тарифы для карт Тазика очень отличаются от тарифов для карт чужаков.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 11:08

Re: ТАСКОМБАНК

На какую минимальную сумму можно произвести обмен валюты в $ и €? Надо активность ощадных счетов поддерживать.
MASolomko
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