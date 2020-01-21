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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 січ, 2020 11:11
Re: ТАСКОМБАНК
1 цент
Додано: Сер 22 січ, 2020 11:17
Re: ТАСКОМБАНК
Так ощадный открывается за 2 сек в Тас2Ю. Сносите под 0 те остатки, хай їм грець.
Храните их у Шаромиги, Лушего, Фарса или Лумуммбы. Та даж у Мони и Шапито на остаток 10%... хай Тася задумается над своим поведением
Эт надо ж так бодро стартануть, а потом просто недопилить функционал и возомнить, шо сотворило чудо и позакручивать гайки, думая, шо они золотые...
... делайте хоть что-нибудь!
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