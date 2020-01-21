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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3169317031713172

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 198
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 11:11

Re: ТАСКОМБАНК

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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 11:17

Re: ТАСКОМБАНК

  MASolomko написав:Надо активность ощадных счетов поддерживать.

Так ощадный открывается за 2 сек в Тас2Ю. Сносите под 0 те остатки, хай їм грець.
Храните их у Шаромиги, Лушего, Фарса или Лумуммбы. Та даж у Мони и Шапито на остаток 10%... хай Тася задумается над своим поведением
Эт надо ж так бодро стартануть, а потом просто недопилить функционал и возомнить, шо сотворило чудо и позакручивать гайки, думая, шо они золотые... :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
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  #<1 ... 3169317031713172
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