ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 січ, 2020 11:11
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lel
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Додано: Сер 22 січ, 2020 11:17
MASolomko написав:
Надо активность ощадных счетов поддерживать.
Так ощадный открывается за 2 сек в Тас2Ю. Сносите под 0 те остатки, хай їм грець.
Храните их у Шаромиги, Лушего, Фарса или Лумуммбы. Та даж у Мони и Шапито на остаток 10%... хай Тася задумается над своим поведением
Эт надо ж так бодро стартануть, а потом просто недопилить функционал и возомнить, шо сотворило чудо и позакручивать гайки, думая, шо они золотые...
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Сер 22 січ, 2020 11:28
Фантом написав: vollena71 написав: Квесторе_поверніться написав:
А звідки тягнули?
А как это связано с тарифами ТАСкомбанка?
Так, а при чём тут тарифы ТАСкомбанка? Изначально писалось о тас2ю. А там тарифы для карт Тазика очень отличаются от тарифов для карт чужаков.
изначально был вопрос как завести на тасю для валютообмена деньги с мони.
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4847331#p4847331
Вы считаете, что для проверки такого кейса я буду пополнять Ощадный с Плативки или Б5?
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Додано: Сер 22 січ, 2020 11:35
Amid написав:
Интересно, если на неактивных ощадных по нулям, откуда комоссию списывать будут - ощадник в минус загонят?
так вроде согласно тарифа в минус не списывают. от закрыть вполне могут если ощадник по нулям.
mephala
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Додано: Сер 22 січ, 2020 11:35
MASolomko написав:
На какую минимальную сумму можно произвести обмен валюты в $ и €? Надо активность ощадных счетов поддерживать.
минимально 1 бакс(евро). Шаг 1 цент.
mephala
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Додано: Сер 22 січ, 2020 11:57
vollena71 написав: Квесторе_поверніться написав:
А звідки тягнули?
А как это связано с тарифами ТАСкомбанка?
Зі свояка чи чужака...якщо не секрет?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 22 січ, 2020 12:05
greenozon написав: Hack-Stock
да.. шото довго тянуть резину.
але закон прийнятий, все враховано
рахуємо 4 місяці від прийнятт, колеги!
http://prntscr.com/qqxh02
Знов за рибу гроші!
Знову читаємо Прикінцеві положення "шевеля губами"
Не з дати прийняття, а з дати опублікування!
KVV
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Додано: Сер 22 січ, 2020 12:57
Ощадный 7% это меньше чем в Ощаде (((
Если карта плативка, то СЭП отсюда самый дешевый вариант это суммы до 10000 перебрасывать (комиссия 5 грн/платеж)?
DmitryZP
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Додано: Сер 22 січ, 2020 14:07
vollena71 написав: Философ написав:
Залишив на ощадному 100 грн.
Раніше кожного дня в історії операцій малювалось нарахування відсотків за кожен день, тепер не малюється...
сложно ежедневно рисовать 0,00027коп
Таки так, забыл что не 7% а 0,01%. Заберу и ту 100.
промо-код: ZXJAHPS
Философ
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