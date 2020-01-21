RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3170317131723173>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 198
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 11:11

Re: ТАСКОМБАНК

1 цент
lel
 
Повідомлень: 2410
З нами з: 10.12.13
Подякував: 957 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 11:17

Re: ТАСКОМБАНК

  MASolomko написав:Надо активность ощадных счетов поддерживать.

Так ощадный открывается за 2 сек в Тас2Ю. Сносите под 0 те остатки, хай їм грець.
Храните их у Шаромиги, Лушего, Фарса или Лумуммбы. Та даж у Мони и Шапито на остаток 10%... хай Тася задумается над своим поведением
Эт надо ж так бодро стартануть, а потом просто недопилить функционал и возомнить, шо сотворило чудо и позакручивать гайки, думая, шо они золотые... :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30160
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2402 раз.
Подякували: 3490 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 11:28

  Фантом написав:
  vollena71 написав:
  Квесторе_поверніться написав:А звідки тягнули?

А как это связано с тарифами ТАСкомбанка?

Так, а при чём тут тарифы ТАСкомбанка? Изначально писалось о тас2ю. А там тарифы для карт Тазика очень отличаются от тарифов для карт чужаков.

изначально был вопрос как завести на тасю для валютообмена деньги с мони.
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4847331#p4847331
Вы считаете, что для проверки такого кейса я буду пополнять Ощадный с Плативки или Б5?
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2322
З нами з: 18.09.13
Подякував: 454 раз.
Подякували: 463 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 11:35

  Amid написав:Интересно, если на неактивных ощадных по нулям, откуда комоссию списывать будут - ощадник в минус загонят?

так вроде согласно тарифа в минус не списывают. от закрыть вполне могут если ощадник по нулям.
mephala
 
Повідомлень: 6353
З нами з: 07.04.14
Подякував: 117 раз.
Подякували: 696 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 11:35

  MASolomko написав:На какую минимальную сумму можно произвести обмен валюты в $ и €? Надо активность ощадных счетов поддерживать.

минимально 1 бакс(евро). Шаг 1 цент.
mephala
 
Повідомлень: 6353
З нами з: 07.04.14
Подякував: 117 раз.
Подякували: 696 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 11:57

  vollena71 написав:
  Квесторе_поверніться написав:А звідки тягнули?

А как это связано с тарифами ТАСкомбанка?

Зі свояка чи чужака...якщо не секрет? :oops:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31645
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1602 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:05

  greenozon написав:Hack-Stock

да.. шото довго тянуть резину.
але закон прийнятий, все враховано

рахуємо 4 місяці від прийнятт, колеги!

http://prntscr.com/qqxh02

Знов за рибу гроші!

Знову читаємо Прикінцеві положення "шевеля губами" :)

Не з дати прийняття, а з дати опублікування!
KVV
 
Повідомлень: 281
З нами з: 29.11.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:57

Ощадный 7% это меньше чем в Ощаде (((

Если карта плативка, то СЭП отсюда самый дешевый вариант это суммы до 10000 перебрасывать (комиссия 5 грн/платеж)?
DmitryZP
 
Повідомлень: 3975
З нами з: 04.11.11
Подякував: 16 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 14:07

  vollena71 написав:
  Философ написав:Залишив на ощадному 100 грн.
Раніше кожного дня в історії операцій малювалось нарахування відсотків за кожен день, тепер не малюється...

сложно ежедневно рисовать 0,00027коп

Таки так, забыл что не 7% а 0,01%. Заберу и ту 100.
промо-код: ZXJAHPS
Философ
 
Повідомлень: 768
З нами з: 30.07.09
Подякував: 205 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 15:43

  pharus написав:ни самого офпреда не видать :evil:
На прошлой неделе бодренько уточнял номера карт, и пропал...

таки пропал
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4848084#p4848084
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2322
З нами з: 18.09.13
Подякував: 454 раз.
Подякували: 463 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3170317131723173>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, andyteam, ingtrans, vollena71, Vorlon і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.