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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3170317131723173

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 15:56

  vollena71 написав:
  pharus написав:ни самого офпреда не видать :evil:
На прошлой неделе бодренько уточнял номера карт, и пропал...

таки пропал
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4848084#p4848084

Смішний список - половини представників на гілках або не було ніколи, або не було вже давно. А наш заходив сьогодні, але мовчки. memberlist.php?mode=viewprofile&u=90644
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 19:15

Re: ТАСКОМБАНК

офпред тоже решил дурачка включить, говорит, что мне пришло предложение по пудре, попросили найти в тексте сообщения, которое пришло на вайбер упоминание о том, что предложение только для пудры - в ответ тишина.
Зображення

красиво кинули с кешбеком вопщем...
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 19:23

Re: ТАСКОМБАНК

  Hack-Stock написав:красиво кинули с кешбеком вопщем...

Комса ще та...ні виплатити і соррі бонусом загладити вину.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 19:29

  Квесторе_поверніться написав:
  Hack-Stock написав:красиво кинули с кешбеком вопщем...

Комса ще та...ні виплатити і соррі бонусом загладити вину.

и на сайте кстати поправили текст акции, т.е. о косяке знают, но признавать не хотят.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 20:03

Re: ТАСКОМБАНК

Лежало намного грн на ощаднике, решил их снять на б5. Из 78,73 грн. дошло 76,18 грн., т.е. где то по дороге потерялось 3,2%. Подскажите, погашение кредитов на б5 и вс СЭПом идёт с комиссией или нет? Погасить пимпой не могу, бо не приходят смс в роуминг от отправляющего банка
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 20:05

Re: ТАСКОМБАНК

Сори, ошибся, сколько списал с ощадника, столько и дошло
.......
Boundless
 
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