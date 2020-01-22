офпред тоже решил дурачка включить, говорит, что мне пришло предложение по пудре, попросили найти в тексте сообщения, которое пришло на вайбер упоминание о том, что предложение только для пудры - в ответ тишина.
Hack-Stock написав:красиво кинули с кешбеком вопщем...
Комса ще та...ні виплатити і соррі бонусом загладити вину.
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Лежало намного грн на ощаднике, решил их снять на б5. Из 78,73 грн. дошло 76,18 грн., т.е. где то по дороге потерялось 3,2%. Подскажите, погашение кредитов на б5 и вс СЭПом идёт с комиссией или нет? Погасить пимпой не могу, бо не приходят смс в роуминг от отправляющего банка