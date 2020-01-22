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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3171317231733174

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 22:33

  ukrprom2014 написав:
  novichok написав:25 число суббота. Когда лучше загасить Б5 и Пудру Пимпой?

Пимпа это татарин??

Пимпа -- эт зелёная кнопочка "Погасить кредит" у кредитки в ТАС2Ю
Через эту пимпу происходит бесплатное мнгновенное зачисление на кредитку
... делайте хоть что-нибудь!
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  #<1 ... 3171317231733174
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