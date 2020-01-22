Пимпа -- эт зелёная кнопочка "Погасить кредит" у кредитки в ТАС2Ю
Через эту пимпу происходит бесплатное мнгновенное зачисление на кредитку
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 січ, 2020 22:33
Пимпа -- эт зелёная кнопочка "Погасить кредит" у кредитки в ТАС2Ю
Через эту пимпу происходит бесплатное мнгновенное зачисление на кредитку
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 23 січ, 2020 07:28
Шановні!
Якщо буде одноразова оказія, то чого в цій банці треба навідкривати для віддаленного обслуговування в майбутньому? Які тут картки є миттєві, безоплатні для недепозитчика? Треба для інтернет-банкінгу і кеш-беку, також для відкриття депо зовні.
Дякую.
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Чет 23 січ, 2020 07:51
Я також мав не нарахований, написав в фейсбуку в їх групі
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