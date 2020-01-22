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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3172317331743175>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 22:33

  ukrprom2014 написав:
  novichok написав:25 число суббота. Когда лучше загасить Б5 и Пудру Пимпой?

Пимпа это татарин??

Пимпа -- эт зелёная кнопочка "Погасить кредит" у кредитки в ТАС2Ю
Через эту пимпу происходит бесплатное мнгновенное зачисление на кредитку
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 07:28

Шановні!

Якщо буде одноразова оказія, то чого в цій банці треба навідкривати для віддаленного обслуговування в майбутньому? Які тут картки є миттєві, безоплатні для недепозитчика? Треба для інтернет-банкінгу і кеш-беку, також для відкриття депо зовні.

Дякую.
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 07:51

  Hack-Stock написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Hack-Stock написав:красиво кинули с кешбеком вопщем...

Комса ще та...ні виплатити і соррі бонусом загладити вину.

и на сайте кстати поправили текст акции, т.е. о косяке знают, но признавать не хотят.
Я також мав не нарахований, написав в фейсбуку в їх групі TAS2U beta, зі мною зв’язалась Anastasiia Pshenichnaya (директор департаменту розвитку карткових продуктів і проектів у АТ «ТАСкомбанк») і порішала вапрос :wink:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 08:50

  kreuz написав:Шановні!

Якщо буде одноразова оказія, то чого в цій банці треба навідкривати для віддаленного обслуговування в майбутньому? Які тут картки є миттєві, безоплатні для недепозитчика? Треба для інтернет-банкінгу і кеш-беку, також для відкриття депо зовні.

Дякую.

Ну уж если Вы "ярый" недепозитчик, то тогда Вам и одной "большой пятерки" (Б5) будет достаточно - это и интернет-банкинг, и мгновенка и кэшбек как за свои так и за кредитные (если нальют). Практически на все. Правда минимальный - 1% (2% по моему еще магазины продуктов и заправки). Если будете в банке с оказией со своей "половинкой" - можете открыть на нее еще "пудру" (разновидность Б5 - но чистА для деФАчек) - у нее кэшбек только по двум статьям - но повыше - 3% красота и здоровье и 5% одежда обувь и т.п.
Депо с этих карт тоже можно открывать, заведя на них предварительно свои.
Можно также открыть "пластинку" - она Вам нужна будет для снятия денег с депо (так как с Б5 любое снятие с комисом). Эта карта тоже имеет кэшбеки - правда минимальные 0,5%. Но она открывается как раз под депо и с нее снятие без комиса. Чтобы ее открыть стоит занести минимальный депо даже на "Ощадный" (депо аналог того что в других банках называется "Сбер", "Свободный" и т.п.). Но в этой карте другая проблема - она именная - поэтому чтобы ее получить надо будет приезжать в отделение еще раз. Но вот открыть депо дистанционно с этой карты будет удобно только если на нее деньги упадут с депо. Поскольку ее пополнение по р2р - считается не целевым зачислением (повторюсь карта под депо) и будет обложено комисом. Из положительных моментов карты - снятие нала в любых банкоматах Украины - бесплатно.
В общем в вашем случае я бы в первый заход в банк открыл бы изначально Б5 (и/или пудру) + депо "Ощадный" + заказал бы именную "пластинку". Этого для начала работы достаточно. "Пластинка" придет на отделение и ее Вы сможете забрать попИзже "с оказией". Она будет ждать вас столько сколько нужно, но понадобится она вам не ранее как понадобятся снимать % по депо или же забирать само депо.
Как-то так... ;)
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 10:09

Re: ТАСКОМБАНК

Так что там с комисом по ощаднику, уже есть картина? С чужака комис? Снятие на след раб день бесплатно?
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 10:15

Деякі дослідження проведені...загальної картини ше нема.
Результати дослідження публікуватись не будуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 10:56

  kreuz написав:Шановні!

Якщо буде одноразова оказія, то чого в цій банці треба навідкривати для віддаленного обслуговування в майбутньому? Які тут картки є миттєві, безоплатні для недепозитчика? Треба для інтернет-банкінгу і кеш-беку, також для відкриття депо зовні.

Дякую.

4 карты б5 - мгновенные и бесплатные: кредитка(если дадут), нулёвка(кредитка без лимита), доллар и евро. Скачиваете тас2ю и вы полноценно вооружены
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
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    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:00

  Stringer написав:
  kreuz написав:Шановні!

Якщо буде одноразова оказія, то чого в цій банці треба навідкривати для віддаленного обслуговування в майбутньому? Які тут картки є миттєві, безоплатні для недепозитчика? Треба для інтернет-банкінгу і кеш-беку, також для відкриття депо зовні.

Дякую.

4 карты б5 - мгновенные и бесплатные: кредитка(если дадут), нулёвка(кредитка без лимита), доллар и евро. Скачиваете тас2ю и вы полноценно вооружены

Платівка в грн має бути. Теж є неіменні.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:05

  Квесторе_поверніться написав:Платівка в грн має бути.

Ага, должна... За больше чем 3 года ни разу не воспользовался :mrgreen:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:10

  Vorlon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Платівка в грн має бути.

Ага, должна... За больше чем 3 года ни разу не воспользовался :mrgreen:

Недостатньо працюєте з налом...мабуть.
Тут багато хто навіть гривневого налу не цурається.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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