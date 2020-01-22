Додано: Чет 23 січ, 2020 08:50

kreuz написав: Шановні!



Якщо буде одноразова оказія, то чого в цій банці треба навідкривати для віддаленного обслуговування в майбутньому? Які тут картки є миттєві, безоплатні для недепозитчика? Треба для інтернет-банкінгу і кеш-беку, також для відкриття депо зовні.



Дякую. Шановні!Якщо буде одноразова оказія, то чого в цій банці треба навідкривати для віддаленного обслуговування в майбутньому? Які тут картки є миттєві, безоплатні для недепозитчика? Треба для інтернет-банкінгу і кеш-беку, також для відкриття депо зовні.Дякую.

Ну уж если Вы "ярый" недепозитчик, то тогда Вам и одной "большой пятерки" (Б5) будет достаточно - это и интернет-банкинг, и мгновенка и кэшбек как за свои так и за кредитные (если нальют). Практически на все. Правда минимальный - 1% (2% по моему еще магазины продуктов и заправки). Если будете в банке с оказией со своей "половинкой" - можете открыть на нее еще "пудру" (разновидность Б5 - но чистА для деФАчек) - у нее кэшбек только по двум статьям - но повыше - 3% красота и здоровье и 5% одежда обувь и т.п.Депо с этих карт тоже можно открывать, заведя на них предварительно свои.Можно также открыть "пластинку" - она Вам нужна будет для снятия денег с депо (так как с Б5 любое снятие с комисом). Эта карта тоже имеет кэшбеки - правда минимальные 0,5%. Но она открывается как раз под депо и с нее снятие без комиса. Чтобы ее открыть стоит занести минимальный депо даже на "Ощадный" (депо аналог того что в других банках называется "Сбер", "Свободный" и т.п.). Но в этой карте другая проблема - она именная - поэтому чтобы ее получить надо будет приезжать в отделение еще раз. Но вот открыть депо дистанционно с этой карты будет удобно только если на нее деньги упадут с депо. Поскольку ее пополнение по р2р - считается не целевым зачислением (повторюсь карта под депо) и будет обложено комисом. Из положительных моментов карты - снятие нала в любых банкоматах Украины - бесплатно.В общем в вашем случае я бы в первый заход в банк открыл бы изначально Б5 (и/или пудру) + депо "Ощадный" + заказал бы именную "пластинку". Этого для начала работы достаточно. "Пластинка" придет на отделение и ее Вы сможете забрать попИзже "с оказией". Она будет ждать вас столько сколько нужно, но понадобится она вам не ранее как понадобятся снимать % по депо или же забирать само депо.Как-то так...