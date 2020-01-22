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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3172317331743175

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:16

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:
  kreuz написав:Шановні!

Якщо буде одноразова оказія, то чого в цій банці треба навідкривати для віддаленного обслуговування в майбутньому? Які тут картки є миттєві, безоплатні для недепозитчика? Треба для інтернет-банкінгу і кеш-беку, також для відкриття депо зовні.

Дякую.

4 карты б5 - мгновенные и бесплатные: кредитка(если дадут), нулёвка(кредитка без лимита), доллар и евро. Скачиваете тас2ю и вы полноценно вооружены

Платівка в грн має бути. Теж є неіменні.

Ну если есть лишнее место на полке и лишние 15 минут времени, то можно взять и бесполезную плативку ;-)
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:18

реквизиты Б5

где-то можно узнать-посмотреть реквизиты Б5? раньше платил сепом на ощадный, с него гасил кредитку. Теперь в связи с комиссией на ощадник, надо гасить напрямую. В приложении реквизиты не нашел, писать-звонить на горячку?
yoggik
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:22

  yoggik написав:где-то можно узнать-посмотреть реквизиты Б5? раньше платил сепом на ощадный, с него гасил кредитку. Теперь в связи с комиссией на ощадник, надо гасить напрямую. В приложении реквизиты не нашел, писать-звонить на горячку?

Нет! :evil: только на на горячке козы диктуют
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
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    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:27

  yoggik написав:раньше платил сепом на ощадный, с него гасил кредитку.

А можно узнать - зачем было делать две операции вместо одной?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:36

  Vorlon написав:
  yoggik написав:раньше платил сепом на ощадный, с него гасил кредитку.

А можно узнать - зачем было делать две операции вместо одной?

Донор - поточний рахунок без картки.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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