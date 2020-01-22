Якщо буде одноразова оказія, то чого в цій банці треба навідкривати для віддаленного обслуговування в майбутньому? Які тут картки є миттєві, безоплатні для недепозитчика? Треба для інтернет-банкінгу і кеш-беку, також для відкриття депо зовні.
Дякую.
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Платівка в грн має бути. Теж є неіменні.
Ну если есть лишнее место на полке и лишние 15 минут времени, то можно взять и бесполезную плативку
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где-то можно узнать-посмотреть реквизиты Б5? раньше платил сепом на ощадный, с него гасил кредитку. Теперь в связи с комиссией на ощадник, надо гасить напрямую. В приложении реквизиты не нашел, писать-звонить на горячку?
yoggik написав:где-то можно узнать-посмотреть реквизиты Б5? раньше платил сепом на ощадный, с него гасил кредитку. Теперь в связи с комиссией на ощадник, надо гасить напрямую. В приложении реквизиты не нашел, писать-звонить на горячку?
Нет! только на на горячке козы диктуют
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8 + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
yoggik написав:раньше платил сепом на ощадный, с него гасил кредитку.
А можно узнать - зачем было делать две операции вместо одной?
Донор - поточний рахунок без картки.
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yoggik написав:где-то можно узнать-посмотреть реквизиты Б5? раньше платил сепом на ощадный, с него гасил кредитку. Теперь в связи с комиссией на ощадник, надо гасить напрямую. В приложении реквизиты не нашел, писать-звонить на горячку?
Нет! только на на горячке козы диктуют
Номер счета Б5 можно посмотреть в начислениях кешбека (по каждой операции - он упоминается в дескрипшене). Но вроде он там без ИБАНа, тогда вам калькулятор в руки и вперед https://www.iban.com.ua/calculate-iban
yoggik написав:где-то можно узнать-посмотреть реквизиты Б5? раньше платил сепом на ощадный, с него гасил кредитку. Теперь в связи с комиссией на ощадник, надо гасить напрямую. В приложении реквизиты не нашел, писать-звонить на горячку?
Нет! только на на горячке козы диктуют
Номер счета Б5 можно посмотреть в начислениях кешбека (по каждой операции - он упоминается в дескрипшене). Но вроде он там без ИБАНа, тогда вам калькулятор в руки и вперед https://www.iban.com.ua/calculate-iban
Так, калькулятор помічний...працює Ок.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
yoggik написав:где-то можно узнать-посмотреть реквизиты Б5? раньше платил сепом на ощадный, с него гасил кредитку. Теперь в связи с комиссией на ощадник, надо гасить напрямую. В приложении реквизиты не нашел, писать-звонить на горячку?
Нет! только на на горячке козы диктуют
Номер счета Б5 можно посмотреть в начислениях кешбека (по каждой операции - он упоминается в дескрипшене). Но вроде он там без ИБАНа, тогда вам калькулятор в руки и вперед https://www.iban.com.ua/calculate-iban
Калькулятор блд! Слышишь Илон Макс?!
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8 + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI