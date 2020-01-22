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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3173317431753176

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:04

Це дуже добре шо немає ІВАНа ...СЕП не будуть слать...на комісію попадать. :)
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:17

  Vorlon написав:
  yoggik написав:раньше платил сепом на ощадный, с него гасил кредитку.

А можно узнать - зачем было делать две операции вместо одной?


конечно. Узнать номер ощадного легко - он виден в приложухе тазз, а искать реквизиты карты, звонить и тем более что записывать со слов, лол )
yoggik
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 14:00

  yoggik написав:
  Vorlon написав:
  yoggik написав:раньше платил сепом на ощадный, с него гасил кредитку.

А можно узнать - зачем было делать две операции вместо одной?


конечно. Узнать номер ощадного легко - он виден в приложухе тазз, а искать реквизиты карты, звонить и тем более что записывать со слов, лол )

А чооо, вы не можете раз 5 переспросить скока нам 0 между МФО и щотом? :mrgreen:
Но девочек на саппорте чото таки жалко :cry:
Ото отех программеров косоруких нуна на место саппорта посадить :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 14:20

clientage
если деньги заходили допустим 23 числом - то пополняя ощадный ещё были проценты за 1 день
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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