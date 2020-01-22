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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 січ, 2020 13:04
Це дуже добре шо немає ІВАНа ...СЕП не будуть слать...на комісію попадать.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 13:17
Vorlon написав: yoggik написав:
раньше платил сепом на ощадный, с него гасил кредитку.
А можно узнать - зачем было делать две операции вместо одной?
конечно. Узнать номер ощадного легко - он виден в приложухе тазз, а искать реквизиты карты, звонить и тем более что записывать со слов, лол )
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yoggik
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Додано: Чет 23 січ, 2020 14:00
yoggik написав: Vorlon написав: yoggik написав:
раньше платил сепом на ощадный, с него гасил кредитку.
А можно узнать - зачем было делать две операции вместо одной?
конечно. Узнать номер ощадного легко - он виден в приложухе тазз, а искать реквизиты карты, звонить и тем более что записывать со слов, лол )
А чооо, вы не можете раз 5 переспросить скока нам 0 между МФО и щотом?
Но девочек на саппорте чото таки жалко
Ото отех программеров косоруких нуна на место саппорта посадить
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 23 січ, 2020 14:20
clientage
если деньги заходили допустим 23 числом - то пополняя ощадный ещё были проценты за 1 день
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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