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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 січ, 2020 13:04
Це дуже добре шо немає ІВАНа ...СЕП не будуть слать...на комісію попадать.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 23 січ, 2020 13:17
Додано: Чет 23 січ, 2020 14:00
А чооо, вы не можете раз 5 переспросить скока нам 0 между МФО и щотом?
Но девочек на саппорте чото таки жалко
Ото отех программеров косоруких нуна на место саппорта посадить
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 23 січ, 2020 14:20
clientage
если деньги заходили допустим 23 числом - то пополняя ощадный ещё были проценты за 1 день
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Чет 23 січ, 2020 15:36
Апдейт - с опозданием, но начислили таки ....чуть больше половины от декабрьского кэшбека и в описании этого начисления забыли исправить название акции "Двойной кэшбек" на "Полуторный".... или лучше "Муторный"?
И офпред появился (ответил в личке), разбираемся дальше... де факто свой косяк признали фактическим начислением, осталось только помочь им это до конца внятно сформулировать - в виде сорри бонуса
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
Додано: Чет 23 січ, 2020 16:37
я уже везде написал, тут офпреду, на минфине отзыв, в фейсбуке, ответили только в фейсбуке, что начислят сегодня, но пока ничего нет
Додано: Чет 23 січ, 2020 16:50
Новогодняя ночь закончилась, решил почитать форум, дошёл до этой ветки, а здесь проценты понизили, комиссии ввели. А я 21.01.2020 по старинке из Альфа-банка по двум аккаунтам, по шаблонам (уже переделанными самим банком), сделал СЭП-платежи на сберегательные счёта. На пункт 3.2 не попал, возможно к тому дню ещё не успели прикрутить комиссию.
На вопрос: "зачем?" Ответ: "СЭП надёжнее". Чтобы потом не искать на чьей стороне деньги.
Здесь я бегло просмотрел последние 40 страниц, а что в таком случае творится на ветке Альфа-банка?! ...
Додано: Чет 23 січ, 2020 17:21
Додано: Чет 23 січ, 2020 17:47
Чтобы не попасть в такую ситуацию.
p2p в TAS2U иногда глючит, а в день гашения этого допускать нельзя. Так и СЭП в последний день - это не гарантия успеха. А так, не за долго до 25 числа, на сберегательном счёте аккумулировалась требуемая сумма и в последний день можно было гаситься без риска.
На сейчас, в самом крайнем случае, т.е. в день гашения, остаётся вариант пополнить счёт "Б5/WC" напрямую либо по СЭП либо по кнопке "Погасить кредит" и надеяться, что всё пройдёт без сбоев.
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