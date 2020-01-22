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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3174317531763177>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:04

Це дуже добре шо немає ІВАНа ...СЕП не будуть слать...на комісію попадать. :)
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:17

  Vorlon написав:
  yoggik написав:раньше платил сепом на ощадный, с него гасил кредитку.

А можно узнать - зачем было делать две операции вместо одной?


конечно. Узнать номер ощадного легко - он виден в приложухе тазз, а искать реквизиты карты, звонить и тем более что записывать со слов, лол )
yoggik
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 14:00

  yoggik написав:
  Vorlon написав:
  yoggik написав:раньше платил сепом на ощадный, с него гасил кредитку.

А можно узнать - зачем было делать две операции вместо одной?


конечно. Узнать номер ощадного легко - он виден в приложухе тазз, а искать реквизиты карты, звонить и тем более что записывать со слов, лол )

А чооо, вы не можете раз 5 переспросить скока нам 0 между МФО и щотом? :mrgreen:
Но девочек на саппорте чото таки жалко :cry:
Ото отех программеров косоруких нуна на место саппорта посадить :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 14:20

clientage
если деньги заходили допустим 23 числом - то пополняя ощадный ещё были проценты за 1 день
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 15:36

  Hack-Stock написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Hack-Stock написав:красиво кинули с кешбеком вопщем...

Комса ще та...ні виплатити і соррі бонусом загладити вину.

и на сайте кстати поправили текст акции, т.е. о косяке знают, но признавать не хотят.
Апдейт - с опозданием, но начислили таки ....чуть больше половины от декабрьского кэшбека :evil: и в описании этого начисления забыли исправить название акции "Двойной кэшбек" на "Полуторный".... или лучше "Муторный"? :mrgreen:

И офпред появился (ответил в личке), разбираемся дальше... де факто свой косяк признали фактическим начислением, осталось только помочь им это до конца внятно сформулировать - в виде сорри бонуса 8)
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 16:37

  pharus написав:Апдейт - с опозданием, но начислили таки ....чуть больше половины от декабрьского кэшбека :evil: и в описании этого начисления забыли исправить название акции "Двойной кэшбек" на "Полуторный".... или лучше "Муторный"? :mrgreen:

И офпред появился (ответил в личке), разбираемся дальше... де факто свой косяк признали фактическим начислением, осталось только помочь им это до конца внятно сформулировать - в виде сорри бонуса 8)

я уже везде написал, тут офпреду, на минфине отзыв, в фейсбуке, ответили только в фейсбуке, что начислят сегодня, но пока ничего нет
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 16:50

Новогодняя ночь закончилась, решил почитать форум, дошёл до этой ветки, а здесь проценты понизили, комиссии ввели. А я 21.01.2020 по старинке из Альфа-банка по двум аккаунтам, по шаблонам (уже переделанными самим банком), сделал СЭП-платежи на сберегательные счёта. На пункт 3.2 не попал, возможно к тому дню ещё не успели прикрутить комиссию.

На вопрос: "зачем?" Ответ: "СЭП надёжнее". Чтобы потом не искать на чьей стороне деньги.

Здесь я бегло просмотрел последние 40 страниц, а что в таком случае творится на ветке Альфа-банка?! ...
Охотник на деньги
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:21

  Охотник на деньги написав:На вопрос: "зачем?" Ответ: "СЭП надёжнее". Чтобы потом не искать на чьей стороне деньги.

Надёжнее, чем что? Цель какая - гасить Б5? Напрямую СЭП у вас не ходит?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:47

  Vorlon написав:
  Охотник на деньги написав:На вопрос: "зачем?" Ответ: "СЭП надёжнее". Чтобы потом не искать на чьей стороне деньги.

Надёжнее, чем что? Цель какая - гасить Б5? Напрямую СЭП у вас не ходит?


Чтобы не попасть в такую ситуацию.
p2p в TAS2U иногда глючит, а в день гашения этого допускать нельзя. Так и СЭП в последний день - это не гарантия успеха. А так, не за долго до 25 числа, на сберегательном счёте аккумулировалась требуемая сумма и в последний день можно было гаситься без риска.
На сейчас, в самом крайнем случае, т.е. в день гашения, остаётся вариант пополнить счёт "Б5/WC" напрямую либо по СЭП либо по кнопке "Погасить кредит" и надеяться, что всё пройдёт без сбоев.
Охотник на деньги
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:56

  Охотник на деньги написав:... А так, не за долго до 25 числа, на сберегательном счёте аккумулировалась требуемая сумма и в последний день можно было гаситься без риска.

Т.е. вы удлиняете цепочку погашения на одну потенциальную точку отказа, и считаете, что так надежней. Ну ок. :)
В вашей схеме что-то может пойти не так и при зачислении на сберегательный, и при переводе со сберегательного на кредитку.
ramzes4
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