Додано: Чет 23 січ, 2020 18:26

ramzes4 написав: Охотник на деньги написав: ... А так, не за долго до 25 числа, на сберегательном счёте аккумулировалась требуемая сумма и в последний день можно было гаситься без риска. ... А так, не за долго до 25 числа, на сберегательном счёте аккумулировалась требуемая сумма и в последний день можно было гаситься без риска.

Т.е. вы удлиняете цепочку погашения на одну потенциальную точку отказа, и считаете, что так надежней. Ну ок.

В вашей схеме что-то может пойти не так и при зачислении на сберегательный, и при переводе со сберегательного на кредитку. Т.е. вы удлиняете цепочку погашения на одну потенциальную точку отказа, и считаете, что так надежней. Ну ок.В вашей схеме что-то может пойти не так и при зачислении на сберегательный, и при переводе со сберегательного на кредитку.

Betis_ck написав: Заднім числом не спишуть комісію, як думаєте? Заднім числом не спишуть комісію, як думаєте?

Vorlon написав: Охотник на деньги написав: Так и СЭП в последний день - это не гарантия успеха. Так и СЭП в последний день - это не гарантия успеха.

Гарантия успеха - никогда не гаситься в последний день. Всё очень просто.



P.S. Я буду гаситься завтра по кнопке. Гарантия успеха - никогда не гаситься в последний день. Всё очень просто.P.S. Я буду гаситься завтра по кнопке.

Конечно надёжнее, денежные средства уже у меня на счету в банке, причём немного заранее и не бесплатно. Даже если будет какой-то сбой при зачислении на сберегательный счёт по СЭП (правда такого ещё ни разу не было), то время на реакцию есть, потому что это действие происходит заранее. При снятии со сберегательного на карточный счёт внутри банка проблем также не было, но если даже такое и произошло бы, то можно надеяться, что в течение рабочего дня проблема разрешилась бы.Надеюсь, что нет.Подобная ситуация с комиссиями уже была, задним числом вроде не списывали.Ну так это очень рано, завтра только 24 число, а так гаситься можно было бы 27 в понедельник. По текущей ситуации, я наверное тоже выберу вариант погасить кредит завтра.