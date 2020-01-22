Охотник на деньги написав:Новогодняя ночь закончилась, решил почитать форум, дошёл до этой ветки, а здесь проценты понизили, комиссии ввели. А я 21.01.2020 по старинке из Альфа-банка по двум аккаунтам, по шаблонам (уже переделанными самим банком), сделал СЭП-платежи на сберегательные счёта. На пункт 3.2 не попал, возможно к тому дню ещё не успели прикрутить комиссию.
На вопрос: "зачем?" Ответ: "СЭП надёжнее". Чтобы потом не искать на чьей стороне деньги.
Здесь я бегло просмотрел последние 40 страниц, а что в таком случае творится на ветке Альфа-банка?! ...
Заднім числом не спишуть комісію, як думаєте?
ВТБ банк - шахрай. 27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.Развалинами ВТБ удовлетворен
mephala написав:напомните пжлста как прально баксы без лишних комисов у таськи купить. грн у котобанды сейчас. у таськи весь набор есть - Б5, платинка и ощадник как грн так и юсд в наличии. докупить бакс нужно на пластинку юсд.
Квесторе_поверніться написав:Має бути зараз 2 В5 в грн і валюті. Можна на ВІКУ... Так шо скирдувати, скирдувати...а забирати з запізненням в 1 день. Так нам заповіли ...нові тарифи.
мне нужен конечный пункт на пластинке.
1 вариант - тянуть на Ощадный грн тас2ю, отлежаться 1 день - снять на Б5 грн - купить валюту на Б5$- пополнить Ощадный$, отлежаться 1 день - снять на плативку 2 вариант - толкать с моно на Б5 грн, ждать пока проведется, ибо возможен овер - купить валюту на Б5$- пополнить Ощадный$, отлежаться 1 день - снять на плативку
А СЕП на Б5 по ибану, развевход на Б5 с комисом будет? На вику за 1-2 часа заходит и сразу можно ипользовать или нет?
Панове, а хтось мав досвід форсованої виплати кешбеку В5 через гарчу лінію за операціями з передавторизацією (на кшталт Розетки) у поєднанні з акцією "Подвійний кешбек"? Удруге на гарячку доводиться дзвонити?
ol_zy написав:А СЕП на Б5 по ибану, развевход на Б5 с комисом будет? На вику за 1-2 часа заходит и сразу можно ипользовать или нет?
без комисс да, доходит за 20..120мин (на 2909! у Виики) и мона сразу пользоваться
Но помните, шо по Виике на 2909 низзя закидывать БОЛЬШЕ кредзадолженности! Вернее, все излишки станут доступны после соответствующей траты кредлимита Т.е. вот светилась кредзадолженность на Виике, например, 4576грн. Вы закинули 5000, и теперь пока не потратите с Виики 424 грн эти собственные средства будут недоступны
Охотник на деньги написав:... А так, не за долго до 25 числа, на сберегательном счёте аккумулировалась требуемая сумма и в последний день можно было гаситься без риска.
Т.е. вы удлиняете цепочку погашения на одну потенциальную точку отказа, и считаете, что так надежней. Ну ок. В вашей схеме что-то может пойти не так и при зачислении на сберегательный, и при переводе со сберегательного на кредитку.
Конечно надёжнее, денежные средства уже у меня на счету в банке, причём немного заранее и не бесплатно. Даже если будет какой-то сбой при зачислении на сберегательный счёт по СЭП (правда такого ещё ни разу не было), то время на реакцию есть, потому что это действие происходит заранее. При снятии со сберегательного на карточный счёт внутри банка проблем также не было, но если даже такое и произошло бы, то можно надеяться, что в течение рабочего дня проблема разрешилась бы.
Betis_ck написав:Заднім числом не спишуть комісію, як думаєте?
Надеюсь, что нет. Подобная ситуация с комиссиями уже была, задним числом вроде не списывали.
Vorlon написав:
Охотник на деньги написав:Так и СЭП в последний день - это не гарантия успеха.
Гарантия успеха - никогда не гаситься в последний день. Всё очень просто.
P.S. Я буду гаситься завтра по кнопке.
Ну так это очень рано, завтра только 24 число, а так гаситься можно было бы 27 в понедельник. По текущей ситуации, я наверное тоже выберу вариант погасить кредит завтра.