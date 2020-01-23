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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3175317631773178

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 21:39

Re: ТАСКОМБАНК

Hack-Stock написав:
  Hack-Stock написав:
  pharus написав:Апдейт - с опозданием, но начислили таки ....чуть больше половины от декабрьского кэшбека :evil: и в описании этого начисления забыли исправить название акции "Двойной кэшбек" на "Полуторный".... или лучше "Муторный"? :mrgreen:

И офпред появился (ответил в личке), разбираемся дальше... де факто свой косяк признали фактическим начислением, осталось только помочь им это до конца внятно сформулировать - в виде сорри бонуса 8)

я уже везде написал, тут офпреду, на минфине отзыв, в фейсбуке, ответили только в фейсбуке, что начислят сегодня, но пока ничего нет

Начислили копейка в копейку мне только что. Фейсбук зарешал 8)
Куда фейсбучили-то?
Кащей
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  #<1 ... 3175317631773178
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