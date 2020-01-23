pharus написав:Апдейт - с опозданием, но начислили таки ....чуть больше половины от декабрьского кэшбека и в описании этого начисления забыли исправить название акции "Двойной кэшбек" на "Полуторный".... или лучше "Муторный"?
И офпред появился (ответил в личке), разбираемся дальше... де факто свой косяк признали фактическим начислением, осталось только помочь им это до конца внятно сформулировать - в виде сорри бонуса
я уже везде написал, тут офпреду, на минфине отзыв, в фейсбуке, ответили только в фейсбуке, что начислят сегодня, но пока ничего нет
Начислили копейка в копейку мне только что. Фейсбук зарешал