pharus написав:Апдейт - с опозданием, но начислили таки ....чуть больше половины от декабрьского кэшбека и в описании этого начисления забыли исправить название акции "Двойной кэшбек" на "Полуторный".... или лучше "Муторный"?
И офпред появился (ответил в личке), разбираемся дальше... де факто свой косяк признали фактическим начислением, осталось только помочь им это до конца внятно сформулировать - в виде сорри бонуса
я уже везде написал, тут офпреду, на минфине отзыв, в фейсбуке, ответили только в фейсбуке, что начислят сегодня, но пока ничего нет
Начислили копейка в копейку мне только что. Фейсбук зарешал
yoggik написав:где-то можно узнать-посмотреть реквизиты Б5? раньше платил сепом на ощадный, с него гасил кредитку. Теперь в связи с комиссией на ощадник, надо гасить напрямую. В приложении реквизиты не нашел, писать-звонить на горячку?
Хм, неужели банк раньше в документе "Про приєднання до Публічної пропозиції...", который выдается при оформлении карты, не указывал номер картсчета? Я открывал В5 (именные и неименную) и платівку (неименную) в ноябре 2019 - по каждой карте есть внизу раздел "Дозволяю відкриття поточного рахунку у (Гривні/валюті) №<IBAN>".