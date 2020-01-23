pharus написав:Апдейт - с опозданием, но начислили таки ....чуть больше половины от декабрьского кэшбека и в описании этого начисления забыли исправить название акции "Двойной кэшбек" на "Полуторный".... или лучше "Муторный"?
И офпред появился (ответил в личке), разбираемся дальше... де факто свой косяк признали фактическим начислением, осталось только помочь им это до конца внятно сформулировать - в виде сорри бонуса
я уже везде написал, тут офпреду, на минфине отзыв, в фейсбуке, ответили только в фейсбуке, что начислят сегодня, но пока ничего нет
Начислили копейка в копейку мне только что. Фейсбук зарешал
yoggik написав:где-то можно узнать-посмотреть реквизиты Б5? раньше платил сепом на ощадный, с него гасил кредитку. Теперь в связи с комиссией на ощадник, надо гасить напрямую. В приложении реквизиты не нашел, писать-звонить на горячку?
Хм, неужели банк раньше в документе "Про приєднання до Публічної пропозиції...", который выдается при оформлении карты, не указывал номер картсчета? Я открывал В5 (именные и неименную) и платівку (неименную) в ноябре 2019 - по каждой карте есть внизу раздел "Дозволяю відкриття поточного рахунку у (Гривні/валюті) №<IBAN>".
реквизиты всегда можно увидеть если с любой карты делать погашение через кнопку "погасить кредит" (или как тут ещё говорят через "пимпу") - делаете такую операцию допустим на три грн (к примеру с карты другого банка, или с плативки) - через пару минут скачиваете квитанцию в разделе "платежи" (тама (в квитахе)будут Ваши реквизиты)
вот сюда, по совету форумчанина, кстати огромное ему спасибо.
extreme_lviv_ua написав:Я також мав не нарахований, написав в фейсбуку в їх групі TAS2U beta, зі мною зв’язалась Anastasiia Pshenichnaya (директор департаменту розвитку карткових продуктів і проектів у АТ «ТАСкомбанк») і порішала вапрос