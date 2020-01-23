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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3175317631773178

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 21:39

Re: ТАСКОМБАНК

Hack-Stock написав:
  Hack-Stock написав:
  pharus написав:Апдейт - с опозданием, но начислили таки ....чуть больше половины от декабрьского кэшбека :evil: и в описании этого начисления забыли исправить название акции "Двойной кэшбек" на "Полуторный".... или лучше "Муторный"? :mrgreen:

И офпред появился (ответил в личке), разбираемся дальше... де факто свой косяк признали фактическим начислением, осталось только помочь им это до конца внятно сформулировать - в виде сорри бонуса 8)

я уже везде написал, тут офпреду, на минфине отзыв, в фейсбуке, ответили только в фейсбуке, что начислят сегодня, но пока ничего нет

Начислили копейка в копейку мне только что. Фейсбук зарешал 8)
Куда фейсбучили-то?
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 23:39

Кащей попробуйте сюда https://www.facebook.com/tascombank/
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 02:35

  yoggik написав:где-то можно узнать-посмотреть реквизиты Б5? раньше платил сепом на ощадный, с него гасил кредитку. Теперь в связи с комиссией на ощадник, надо гасить напрямую. В приложении реквизиты не нашел, писать-звонить на горячку?


Хм, неужели банк раньше в документе "Про приєднання до Публічної пропозиції...", который выдается при оформлении карты, не указывал номер картсчета? Я открывал В5 (именные и неименную) и платівку (неименную) в ноябре 2019 - по каждой карте есть внизу раздел "Дозволяю відкриття поточного рахунку у (Гривні/валюті) №<IBAN>".
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 03:16

  yoggik написав:реквизиты Б5


:idea: реквизиты всегда можно увидеть если с любой карты делать погашение через кнопку "погасить кредит" (или как тут ещё говорят через "пимпу")
- делаете такую операцию допустим на три грн (к примеру с карты другого банка, или с плативки)
- через пару минут скачиваете квитанцию в разделе "платежи" (тама (в квитахе)будут Ваши реквизиты)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 08:28

  Vorlon написав:Гарантия успеха - никогда не гаситься в последний день

Не, это не является гарантией. Точнее - не является 100%-ной гарантией.
Если что-то может сломаться в последний день, то оно же может сломаться (на пару дней) и в предпоследний )
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 08:55

  mustbe написав:
  Vorlon написав:Гарантия успеха - никогда не гаситься в последний день

Не, это не является гарантией. Точнее - не является 100%-ной гарантией.
Если что-то может сломаться в последний день, то оно же может сломаться (на пару дней) и в предпоследний )

В таком случае будет время загаситься другим способом. Если все способы до единого не будут работать (как при последней эпидемии в некоторых банках), то время погашения продлят.

Мне моё спокойствие важнее процентов за пару лишних дней :)

P.S. Прекрасно помню, как пару-тройку лет назад как раз в дни гашения в Альфе СЭП не работал. А для многих это тогда был основной способ гашения...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 09:04

  Кащей написав:Куда фейсбучили-то?


вот сюда, по совету форумчанина, кстати огромное ему спасибо.

  extreme_lviv_ua написав:Я також мав не нарахований, написав в фейсбуку в їх групі TAS2U beta, зі мною зв’язалась Anastasiia Pshenichnaya (директор департаменту розвитку карткових продуктів і проектів у АТ «ТАСкомбанк») і порішала вапрос :wink:
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 09:59

  Vorlon написав:
  mustbe написав:
  Vorlon написав:Гарантия успеха - никогда не гаситься в последний день

Не, это не является гарантией. Точнее - не является 100%-ной гарантией.
Если что-то может сломаться в последний день, то оно же может сломаться (на пару дней) и в предпоследний )

В таком случае будет время загаситься другим способом

Напомнило Парадокс неожиданной казни )
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:38

  uaprofi написав:
  yoggik написав:реквизиты Б5


:idea: реквизиты всегда можно увидеть если с любой карты делать погашение через кнопку "погасить кредит" (или как тут ещё говорят через "пимпу")
- делаете такую операцию допустим на три грн (к примеру с карты другого банка, или с плативки)
- через пару минут скачиваете квитанцию в разделе "платежи" (тама (в квитахе)будут Ваши реквизиты)


благодарю,это работает! Никогда не гасил через "пимпу". Так с ее помошью можно в последний день тоже гасить, деньги сразу проводятся, судя по моему эксперименту с небольшой суммой, для получения квитанции. Если да, то тогда вообще удобно. Я гасил с карты прокредита, комиссий нет, провели быстро, сумма длям погащения Б5 уменьшилась.
В общем, есть два рабочих варианта как гасится, без звонков на горячую и записывания цифр на бумажку )))
yoggik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:55

yoggik
Пимпа изредка теряет деньги, я бы не надеялся на неё "в последний момент". Если уже нельзя будет подстраховаться СЭПом из итого же прокредита или наличными в отделение (например решили гасить пимпой в 20.00), то можно влететь на проценты/штрафы.
Сам с Прокредита гашу Б5 и Викенд сепом.
Amid
 
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