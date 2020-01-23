Ну в 20-00 оно уже и Сэпом поздновато будет "пить боржоми..."
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:01
Ну в 20-00 оно уже и Сэпом поздновато будет "пить боржоми..."
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:29
Flamingo
Я об этом и говорю, нельзя надеяться на пимпу как на единственный способ гашения. Нельзя дотягивать до такого времени, что больше нечем подстраховаться.
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