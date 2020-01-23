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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3176317731783179

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:01

  Amid написав:yoggik
Пимпа изредка теряет деньги, я бы не надеялся на неё "в последний момент". Если уже нельзя будет подстраховаться СЭПом из итого же прокредита или наличными в отделение (например решили гасить пимпой в 20.00), то можно влететь на проценты/штрафы.

Ну в 20-00 оно уже и Сэпом поздновато будет "пить боржоми..."
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:29

Flamingo
Я об этом и говорю, нельзя надеяться на пимпу как на единственный способ гашения. Нельзя дотягивать до такого времени, что больше нечем подстраховаться.
Amid
 
Повідомлень: 1201
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  #<1 ... 3176317731783179
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