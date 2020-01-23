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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3177317831793180>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:01

  Amid написав:yoggik
Пимпа изредка теряет деньги, я бы не надеялся на неё "в последний момент". Если уже нельзя будет подстраховаться СЭПом из итого же прокредита или наличными в отделение (например решили гасить пимпой в 20.00), то можно влететь на проценты/штрафы.

Ну в 20-00 оно уже и Сэпом поздновато будет "пить боржоми..."
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:29

Flamingo
Я об этом и говорю, нельзя надеяться на пимпу как на единственный способ гашения. Нельзя дотягивать до такого времени, что больше нечем подстраховаться.
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:09

  Amid написав:Flamingo
Я об этом и говорю, нельзя надеяться на пимпу как на единственный способ гашения. Нельзя дотягивать до такого времени, что больше нечем подстраховаться.

Да это я чутка недопонял. Но в принципе я будучи сам любитель гасиЦЦа в самый последний день вообще не понимаю зачем это делать во второй половине такого дня. Обычно в 10 утра я уже "загашен" ;). Ведь смысл гашения в последний день чисто в доп.процентах. А их уже больше не станет -гасись ты в 8 утра или вечера
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:25

Я плакалЪ

Только что Тася прислала такую СМС:
"Valentina Viktorivna, vam yak loialnomu Kliientu z 24.01 ZBILSHENO limit z kartkoiu *4248 do 6400 UAH! Info: 0800503580, https://tascombank.ua/you/cards"

Надо ли говорить что я ни разу не Валентина и минимальный лимит по б5 у меня 10 к (по Виике в разы больше)? :mrgreen:

ЗЫ. Интересно а мне по предъявлению этой СМС - теперь "Пудру" оформят? :mrgreen:

UPD. А кстати проверил - на Б5 - таки лимит только что подняли. С 10 до 12. Так что народ проверяйте - похоже зимняя раздача лимитов у Таси пошла !!!
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:38

Re: ТАСКОМБАНК

Добрый вечер
В понедельник еще успею с утра через кассу погасить В5 в Грейсе?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:39

Алексей77, встигнеш, якщо в руки касиру не даватимеш картку. А поповнюватимеш рахунок.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:41

  Алексей77 написав:Добрый вечер
В понедельник еще успею с утра через кассу погасить В5 в Грейсе?

Успеете. Ток по номеру картсчета 2620хх, т.е. карту в руки кассиру не давайте, номер счету выпишите себе на ладошку и паспорт с кодом возьмите :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:54

Flamingo
тоже в вайбере обозвали анжелой павловной и не мой лимит
баловники :)
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:55

Re: ТАСКОМБАНК

Сергій Дмитрович,
Вам, як лояльному Клієнту ТАСКОМБАНКу, з 24.01.20 ЗБІЛЬШЕНО кредитний ліміт за карткою *9059 до 21600 грн($)

Пришло в Вайбер
Я не Сергей, и не Дмитриевич)
Но мне тоже подняли, хотя сумма другая, больше
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:00

Та же фигня с сообщением в вайбере. Имя и номер карты не мои, но по моей Б5 также апнули чутка лимит (по WC остался как был).
Esq
 
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