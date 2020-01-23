Ну в 20-00 оно уже и Сэпом поздновато будет "пить боржоми..."
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:01
Ну в 20-00 оно уже и Сэпом поздновато будет "пить боржоми..."
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:29
Flamingo
Я об этом и говорю, нельзя надеяться на пимпу как на единственный способ гашения. Нельзя дотягивать до такого времени, что больше нечем подстраховаться.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:09
Да это я чутка недопонял. Но в принципе я будучи сам любитель гасиЦЦа в самый последний день вообще не понимаю зачем это делать во второй половине такого дня. Обычно в 10 утра я уже "загашен" . Ведь смысл гашения в последний день чисто в доп.процентах. А их уже больше не станет -гасись ты в 8 утра или вечера
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:25
Я плакалЪ
Только что Тася прислала такую СМС:
"Valentina Viktorivna, vam yak loialnomu Kliientu z 24.01 ZBILSHENO limit z kartkoiu *4248 do 6400 UAH! Info: 0800503580,
Надо ли говорить что я ни разу не Валентина и минимальный лимит по б5 у меня 10 к (по Виике в разы больше)?
ЗЫ. Интересно а мне по предъявлению этой СМС - теперь "Пудру" оформят?
UPD. А кстати проверил - на Б5 - таки лимит только что подняли. С 10 до 12. Так что народ проверяйте - похоже зимняя раздача лимитов у Таси пошла !!!
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:38
Re: ТАСКОМБАНК
Добрый вечер
В понедельник еще успею с утра через кассу погасить В5 в Грейсе?
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:39
Алексей77, встигнеш, якщо в руки касиру не даватимеш картку. А поповнюватимеш рахунок.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:41
Успеете. Ток по номеру картсчета 2620хх, т.е. карту в руки кассиру не давайте, номер счету выпишите себе на ладошку и паспорт с кодом возьмите
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:54
Flamingo
тоже в вайбере обозвали анжелой павловной и не мой лимит
баловники
Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:55
Re: ТАСКОМБАНК
Сергій Дмитрович,
Вам, як лояльному Клієнту ТАСКОМБАНКу, з 24.01.20 ЗБІЛЬШЕНО кредитний ліміт за карткою *9059 до 21600 грн($)
Пришло в Вайбер
Я не Сергей, и не Дмитриевич)
Но мне тоже подняли, хотя сумма другая, больше
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:00
Та же фигня с сообщением в вайбере. Имя и номер карты не мои, но по моей Б5 также апнули чутка лимит (по WC остался как был).
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