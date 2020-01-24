|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:06
Ведь смысл гашения в последний день чисто в доп.процентах. А их уже больше не станет -гасись ты в 8 утра или вечера
Ну почему же. Чем позже инициировать р2р, тем позже деньги спишут в банке-доноре. Если гаситься не утром, а вечером, вполне можно еще процентишки за денек-другой получить.
-
Кащей
-
-
- Повідомлень: 1184
- З нами з: 30.08.09
- Подякував: 137 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:09
Протестовано СЕП на Ощадний і з Ощадного на Платівку.
Кому цікаво можу в ПП написати.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 31741
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1606 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:19
Какие лимиты по Плативке можно установить на р2р переводы в день?
-
anikola13
-
-
- Повідомлень: 749
- З нами з: 08.02.13
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:31
Квесторе_поверніться написав:
Протестовано СЕП на Ощадний і з Ощадного на Платівку.
Кому цікаво можу в ПП написати.
То ви напишіть чи нам має бути цікаво.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 3972
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 191 раз.
- Подякували: 506 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:44
klug написав: Квесторе_поверніться написав:
Протестовано СЕП на Ощадний і з Ощадного на Платівку.
Кому цікаво можу в ПП написати.
То ви напишіть чи нам має бути цікаво.
Ну хто юзає таким макаром...ті зацікавитись повинні.
Ви юзаєте?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 31741
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1606 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:23
anikola13 написав:
Какие лимиты по Плативке можно установить на р2р переводы в день?
75к
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
-
DENVER_S
-
-
- Повідомлень: 4466
- З нами з: 05.04.11
- Подякував: 701 раз.
- Подякували: 544 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 25 січ, 2020 08:51
Квесторе_поверніться написав: klug написав: Квесторе_поверніться написав:
Протестовано СЕП на Ощадний і з Ощадного на Платівку.
Кому цікаво можу в ПП написати.
То ви напишіть чи нам має бути цікаво.
Ну хто юзає таким макаром...ті зацікавитись повинні.
Ви юзаєте?
Вітаю! Ви попали 2 комсію, 15 за СЕП + 25грн за зняття з Ощадного! Не цікаво,дуже дорого)
-
tarasum
-
-
- Повідомлень: 485
- З нами з: 16.10.18
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|