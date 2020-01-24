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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3178317931803181>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:06

Re: ТАСКОМБАНК

Ведь смысл гашения в последний день чисто в доп.процентах. А их уже больше не станет -гасись ты в 8 утра или вечера
Ну почему же. Чем позже инициировать р2р, тем позже деньги спишут в банке-доноре. Если гаситься не утром, а вечером, вполне можно еще процентишки за денек-другой получить.
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:09

Протестовано СЕП на Ощадний і з Ощадного на Платівку.
Кому цікаво можу в ПП написати.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:19

Какие лимиты по Плативке можно установить на р2р переводы в день?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:31

  Квесторе_поверніться написав:Протестовано СЕП на Ощадний і з Ощадного на Платівку.
Кому цікаво можу в ПП написати.

То ви напишіть чи нам має бути цікаво.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:44

  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:Протестовано СЕП на Ощадний і з Ощадного на Платівку.
Кому цікаво можу в ПП написати.

То ви напишіть чи нам має бути цікаво.

Ну хто юзає таким макаром...ті зацікавитись повинні. :wink:
Ви юзаєте?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:23

  anikola13 написав:Какие лимиты по Плативке можно установить на р2р переводы в день?

75к
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 08:51

  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:Протестовано СЕП на Ощадний і з Ощадного на Платівку.
Кому цікаво можу в ПП написати.

То ви напишіть чи нам має бути цікаво.

Ну хто юзає таким макаром...ті зацікавитись повинні. :wink:
Ви юзаєте?

Вітаю! Ви попали 2 комсію, 15 за СЕП + 25грн за зняття з Ощадного! Не цікаво,дуже дорого)
tarasum
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 09:46

  Flamingo написав:... (так как с Б5 любое снятие с комисом)...

Снятие в банкомате своих пока еще без комиссии. Комиссия будет с 24 февраля.
Valt22
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 10:50

Re: ТАСКОМБАНК

  Алексей77 написав:В понедельник еще успею с утра через кассу погасить В5 в Грейсе?

Через таськины терминалы (нужен только номер карты) или банкомат (нужна карта) можно, чтоб в очереди в кассу не стоять.
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 10:53

  Valt22 написав:
  Flamingo написав:... (так как с Б5 любое снятие с комисом)...

Снятие в банкомате своих пока еще без комиссии. Комиссия будет с 24 февраля.

Зі всіх сторін оточують... :(
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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