Протестовано СЕП на Ощадний і з Ощадного на Платівку. Кому цікаво можу в ПП написати.
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Квесторе_поверніться написав:Протестовано СЕП на Ощадний і з Ощадного на Платівку. Кому цікаво можу в ПП написати.
То ви напишіть чи нам має бути цікаво.
Ну хто юзає таким макаром...ті зацікавитись повинні. Ви юзаєте?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.