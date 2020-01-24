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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 січ, 2020 10:55
Re: ТАСКОМБАНК
Позвонил в поддержку с вопросом , почему не начислен кешбек за покупку Пудрой в Интертопе. Скзали что не соответствовал МСС , озвучили 5211-лесоматериалы. Спросил какие способы пополнения депозитов дистанционно- ответ : с помощью Б5 и Викенд, вход и на депозит бесплатно.
Додано: Суб 25 січ, 2020 11:00
Re: ТАСКОМБАНК
1. Кнопка поповнити в тас2ю з карти іншого банку - ні?
2. СЕП на 2630...- ні?
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Суб 25 січ, 2020 11:01, всього редагувалось 1 раз.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 25 січ, 2020 11:00
Депозиты пополняются нашару:
- в ТАС2Ю с любой/чужой карты
- ИБАНом прям на 2630
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 25 січ, 2020 11:19
Додано: Суб 25 січ, 2020 13:49
Токо щас обратил внимание, переоформление Б5 по сроку- платное, 50 грн
Додано: Суб 25 січ, 2020 16:09
З самого початку так було у тарифах, але поки ніби ніхто не платив.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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