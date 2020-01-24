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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3178317931803181

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 10:55

Re: ТАСКОМБАНК

Позвонил в поддержку с вопросом , почему не начислен кешбек за покупку Пудрой в Интертопе. Скзали что не соответствовал МСС , озвучили 5211-лесоматериалы. Спросил какие способы пополнения депозитов дистанционно- ответ : с помощью Б5 и Викенд, вход и на депозит бесплатно.
pavyak
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 11:00

Re: ТАСКОМБАНК

  pavyak написав:Спросил какие способы пополнения депозитов дистанционно- ответ : с помощью Б5 и Викенд, вход и на депозит бесплатно.

1. Кнопка поповнити в тас2ю з карти іншого банку - ні?
2. СЕП на 2630...- ні? :(
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Суб 25 січ, 2020 11:01, всього редагувалось 1 раз.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 11:00

  pavyak написав:Позвонил в поддержку ...
Спросил какие способы пополнения депозитов дистанционно- ответ : с помощью Б5 и Викенд, вход и на депозит бесплатно.

Депозиты пополняются нашару:
- в ТАС2Ю с любой/чужой карты
- ИБАНом прям на 2630
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 11:19

  Esq написав:Та же фигня с сообщением в вайбере. Имя и номер карты не мои, но по моей Б5 также апнули чутка лимит (по WC остался как был).

Вчера вечером была еще мессага с извинением, а сегодня прислано правильное сообщение о повышении кредлимита.
Esq
 
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:shock: Токо щас обратил внимание, переоформление Б5 по сроку- платное, 50 грн
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 16:09

  Ferlakur написав::shock: Токо щас обратил внимание, переоформление Б5 по сроку- платное, 50 грн

З самого початку так було у тарифах, але поки ніби ніхто не платив.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 17:50

  klug написав:
  Ferlakur написав::shock: Токо щас обратил внимание, переоформление Б5 по сроку- платное, 50 грн

З самого початку так було у тарифах, але поки ніби ніхто не платив.

я вже як 2 роки платив) краще брати безконтактну за 150грн,вона на 4 роки.
звичайна(проста магнітка) на 2 роки за 50грн кожного разу треба вводити пін,навіть і за 1 грн, тому безконтактна набагато краща)
tarasum
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 17:56

Re: ТАСКОМБАНК

  tarasum написав:звичайна(проста магнітка) на 2 роки за 50грн кожного разу треба вводити пін,навіть і за 1 грн, тому безконтактна набагато краща)

она уже на 4года выпускается, и в Г-Пэе прекрасно пашет без ПИНа :)
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... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 18:22

Re: ТАСКОМБАНК

Жлобский банк. Подал заявку на повышение кред.лимита, а банк повысил всего лишь на 1200грн((
Харьков
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