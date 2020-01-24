ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 січ, 2020 10:55
Позвонил в поддержку с вопросом , почему не начислен кешбек за покупку Пудрой в Интертопе. Скзали что не соответствовал МСС , озвучили 5211-лесоматериалы. Спросил какие способы пополнения депозитов дистанционно- ответ : с помощью Б5 и Викенд, вход и на депозит бесплатно.
pavyak
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Додано: Суб 25 січ, 2020 11:00
pavyak написав:
Спросил какие способы пополнения депозитов дистанционно- ответ : с помощью Б5 и Викенд, вход и на депозит бесплатно.
1. Кнопка поповнити в тас2ю з карти іншого банку - ні?
2. СЕП на 2630...- ні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Суб 25 січ, 2020 11:00
pavyak написав:
Позвонил в поддержку ...
Спросил какие способы пополнения депозитов дистанционно- ответ : с помощью Б5 и Викенд, вход и на депозит бесплатно.
Депозиты пополняются нашару:
- в ТАС2Ю с любой/чужой карты
- ИБАНом прям на 2630
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Суб 25 січ, 2020 11:19
Esq написав:
Та же фигня с сообщением в вайбере. Имя и номер карты не мои, но по моей Б5 также апнули чутка лимит (по WC остался как был).
Вчера вечером была еще мессага с извинением, а сегодня прислано правильное сообщение о повышении кредлимита.
Esq
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Додано: Суб 25 січ, 2020 13:49
Токо щас обратил внимание, переоформление Б5 по сроку- платное, 50 грн
Ferlakur
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Додано: Суб 25 січ, 2020 16:09
Ferlakur написав:
:shock: Токо щас обратил внимание, переоформление Б5 по сроку- платное, 50 грн
З самого початку так було у тарифах, але поки ніби ніхто не платив.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Суб 25 січ, 2020 17:50
klug написав: Ferlakur написав:
:shock: Токо щас обратил внимание, переоформление Б5 по сроку- платное, 50 грн
З самого початку так було у тарифах, але поки ніби ніхто не платив.
я вже як 2 роки платив) краще брати безконтактну за 150грн,вона на 4 роки.
звичайна(проста магнітка) на 2 роки за 50грн кожного разу треба вводити пін,навіть і за 1 грн, тому безконтактна набагато краща)
tarasum
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Додано: Суб 25 січ, 2020 17:56
tarasum написав:
звичайна(проста магнітка) на 2 роки за 50грн кожного разу треба вводити пін,навіть і за 1 грн, тому безконтактна набагато краща)
она уже на 4года выпускается, и в Г-Пэе прекрасно пашет без ПИНа
Ловите акции под бесплатный перевыпуск
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Суб 25 січ, 2020 18:22
Жлобский банк. Подал заявку на повышение кред.лимита, а банк повысил всего лишь на 1200грн((
Харьков
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Додано: Суб 25 січ, 2020 19:24
Valt22 написав: Flamingo написав:
... (так как с Б5 любое снятие с комисом)...
Снятие в банкомате своих пока еще без комиссии.
Комиссия будет с 24 февраля
.
ну хоть заранее предупреждают
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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