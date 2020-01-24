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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 січ, 2020 19:30
tarasum написав:
я вже як 2 роки платив) краще брати безконтактну за 150грн,вона на 4 роки.
звичайна(проста магнітка) на 2 роки за 50грн кожного разу треба вводити пін,навіть і за 1 грн, тому безконтактна набагато краща)
Ну, тариф бесплатный если перевыпуск по инициативе Банка. То есть всегда можно месяц "пошантажировать", пусть банк сам позвонит и уведомит, что карта в отделении готова по их инициативе - а вдруг.
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