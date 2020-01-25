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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3179318031813182

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 19:30

  tarasum написав:я вже як 2 роки платив) краще брати безконтактну за 150грн,вона на 4 роки.
звичайна(проста магнітка) на 2 роки за 50грн кожного разу треба вводити пін,навіть і за 1 грн, тому безконтактна набагато краща)

Ну, тариф бесплатный если перевыпуск по инициативе Банка. То есть всегда можно месяц "пошантажировать", пусть банк сам позвонит и уведомит, что карта в отделении готова по их инициативе - а вдруг.
Slx
 
Повідомлень: 445
З нами з: 23.07.18
Подякував: 138 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 23:25

  Slx написав:
  tarasum написав:я вже як 2 роки платив) краще брати безконтактну за 150грн,вона на 4 роки.
звичайна(проста магнітка) на 2 роки за 50грн кожного разу треба вводити пін,навіть і за 1 грн, тому безконтактна набагато краща)

Ну, тариф бесплатный если перевыпуск по инициативе Банка. То есть всегда можно месяц "пошантажировать", пусть банк сам позвонит и уведомит, что карта в отделении готова по их инициативе - а вдруг.

Перевыпуск карты по окончанию срока действия все равно платный. У меня карта была до 12/19 и никто не перезвонил и не перевыпустил автоматически пока я сам в январе позвонил и заказал перевыпуск по сроку окончания(списали 50грн).
Харьков
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Повідомлень: 423
З нами з: 02.11.13
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  #<1 ... 3179318031813182
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