Ну, тариф бесплатный если перевыпуск по инициативе Банка. То есть всегда можно месяц "пошантажировать", пусть банк сам позвонит и уведомит, что карта в отделении готова по их инициативе - а вдруг.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 січ, 2020 19:30
Ну, тариф бесплатный если перевыпуск по инициативе Банка. То есть всегда можно месяц "пошантажировать", пусть банк сам позвонит и уведомит, что карта в отделении готова по их инициативе - а вдруг.
Додано: Суб 25 січ, 2020 23:25
Перевыпуск карты по окончанию срока действия все равно платный. У меня карта была до 12/19 и никто не перезвонил и не перевыпустил автоматически пока я сам в январе позвонил и заказал перевыпуск по сроку окончания(списали 50грн).
Додано: Нед 26 січ, 2020 01:12
То платили таки за магнітку чи одразу брали безконтактну? Як якість у безконтактних В5? Моя віка за 2 роки відчутно втратила презентабельний вигляд, хоча я і не чистив нею сніг і не носив у мішку з піском. Ще 2 роки могла і не вижити.
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