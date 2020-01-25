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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3179318031813182 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 199 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 16% 32 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 23% 46 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 38 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 55 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 28 Всього голосів : 199 Додано: Суб 25 січ, 2020 19:30 tarasum написав: я вже як 2 роки платив) краще брати безконтактну за 150грн,вона на 4 роки.

звичайна(проста магнітка) на 2 роки за 50грн кожного разу треба вводити пін,навіть і за 1 грн, тому безконтактна набагато краща) я вже як 2 роки платив) краще брати безконтактну за 150грн,вона на 4 роки.звичайна(проста магнітка) на 2 роки за 50грн кожного разу треба вводити пін,навіть і за 1 грн, тому безконтактна набагато краща)

Ну, тариф бесплатный если перевыпуск по инициативе Банка. То есть всегда можно месяц "пошантажировать", пусть банк сам позвонит и уведомит, что карта в отделении готова по их инициативе - а вдруг. Ну, тариф бесплатный если перевыпуск по инициативе Банка. То есть всегда можно месяц "пошантажировать", пусть банк сам позвонит и уведомит, что карта в отделении готова по их инициативе - а вдруг. Slx Повідомлень: 445 З нами з: 23.07.18 Подякував: 138 раз. Подякували: 45 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 січ, 2020 23:25 Slx написав: tarasum написав: я вже як 2 роки платив) краще брати безконтактну за 150грн,вона на 4 роки.

звичайна(проста магнітка) на 2 роки за 50грн кожного разу треба вводити пін,навіть і за 1 грн, тому безконтактна набагато краща) я вже як 2 роки платив) краще брати безконтактну за 150грн,вона на 4 роки.звичайна(проста магнітка) на 2 роки за 50грн кожного разу треба вводити пін,навіть і за 1 грн, тому безконтактна набагато краща)

Ну, тариф бесплатный если перевыпуск по инициативе Банка. То есть всегда можно месяц "пошантажировать", пусть банк сам позвонит и уведомит, что карта в отделении готова по их инициативе - а вдруг. Ну, тариф бесплатный если перевыпуск по инициативе Банка. То есть всегда можно месяц "пошантажировать", пусть банк сам позвонит и уведомит, что карта в отделении готова по их инициативе - а вдруг.

Перевыпуск карты по окончанию срока действия все равно платный. У меня карта была до 12/19 и никто не перезвонил и не перевыпустил автоматически пока я сам в январе позвонил и заказал перевыпуск по сроку окончания(списали 50грн). Перевыпуск карты по окончанию срока действия все равно платный. У меня карта была до 12/19 и никто не перезвонил и не перевыпустил автоматически пока я сам в январе позвонил и заказал перевыпуск по сроку окончания(списали 50грн). Харьков

Повідомлень: 423 З нами з: 02.11.13 Подякував: 13 раз. Подякували: 71 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 січ, 2020 01:12 tarasum написав: klug написав: Ferlakur написав: :shock: Токо щас обратил внимание, переоформление Б5 по сроку- платное, 50 грн :shock: Токо щас обратил внимание, переоформление Б5 по сроку- платное, 50 грн

З самого початку так було у тарифах, але поки ніби ніхто не платив. З самого початку так було у тарифах, але поки ніби ніхто не платив.

я вже як 2 роки платив) краще брати безконтактну за 150грн,вона на 4 роки.

звичайна(проста магнітка) на 2 роки за 50грн кожного разу треба вводити пін,навіть і за 1 грн, тому безконтактна набагато краща) я вже як 2 роки платив) краще брати безконтактну за 150грн,вона на 4 роки.звичайна(проста магнітка) на 2 роки за 50грн кожного разу треба вводити пін,навіть і за 1 грн, тому безконтактна набагато краща)

То платили таки за магнітку чи одразу брали безконтактну? Як якість у безконтактних В5? Моя віка за 2 роки відчутно втратила презентабельний вигляд, хоча я і не чистив нею сніг і не носив у мішку з піском. Ще 2 роки могла і не вижити. То платили таки за магнітку чи одразу брали безконтактну? Як якість у безконтактних В5? Моя віка за 2 роки відчутно втратила презентабельний вигляд, хоча я і не чистив нею сніг і не носив у мішку з піском. Ще 2 роки могла і не вижити. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 3978 З нами з: 18.08.14 Подякував: 191 раз. Подякували: 506 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3179318031813182 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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