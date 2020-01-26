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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 січ, 2020 19:30
tarasum написав:
я вже як 2 роки платив) краще брати безконтактну за 150грн,вона на 4 роки.
звичайна(проста магнітка) на 2 роки за 50грн кожного разу треба вводити пін,навіть і за 1 грн, тому безконтактна набагато краща)
Ну, тариф бесплатный если перевыпуск по инициативе Банка. То есть всегда можно месяц "пошантажировать", пусть банк сам позвонит и уведомит, что карта в отделении готова по их инициативе - а вдруг.
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Slx
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Додано: Суб 25 січ, 2020 23:25
Slx написав: tarasum написав:
я вже як 2 роки платив) краще брати безконтактну за 150грн,вона на 4 роки.
звичайна(проста магнітка) на 2 роки за 50грн кожного разу треба вводити пін,навіть і за 1 грн, тому безконтактна набагато краща)
Ну, тариф бесплатный если перевыпуск по инициативе Банка. То есть всегда можно месяц "пошантажировать", пусть банк сам позвонит и уведомит, что карта в отделении готова по их инициативе - а вдруг.
Перевыпуск карты по окончанию срока действия все равно платный. У меня карта была до 12/19 и никто не перезвонил и не перевыпустил автоматически пока я сам в январе позвонил и заказал перевыпуск по сроку окончания(списали 50грн).
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Харьков
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Додано: Нед 26 січ, 2020 01:12
tarasum написав: klug написав: Ferlakur написав:
:shock: Токо щас обратил внимание, переоформление Б5 по сроку- платное, 50 грн
З самого початку так було у тарифах, але поки ніби ніхто не платив.
я вже як 2 роки платив) краще брати безконтактну за 150грн,вона на 4 роки.
звичайна(проста магнітка) на 2 роки за 50грн кожного разу треба вводити пін,навіть і за 1 грн, тому безконтактна набагато краща)
То платили таки за магнітку чи одразу брали безконтактну? Як якість у безконтактних В5? Моя віка за 2 роки відчутно втратила презентабельний вигляд, хоча я і не чистив нею сніг і не носив у мішку з піском. Ще 2 роки могла і не вижити.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Нед 26 січ, 2020 09:21
Харьков написав:
Жлобский банк. Подал заявку на повышение кред.лимита, а банк повысил всего лишь на 1200грн((
По какой карте подымали?
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Fylhtq
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Додано: Нед 26 січ, 2020 09:33
Fylhtq написав: Харьков написав:
Жлобский банк. Подал заявку на повышение кред.лимита, а банк повысил всего лишь на 1200грн((
По какой карте подымали?
Б5. При том что картой пользуюсь с декабря 2017 года и нет просрочек ни по одному банку.
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Харьков
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Додано: Нед 26 січ, 2020 10:58
Погасил в пятницу мин. платёж по вике. Сегодня смотрю в тас2ю сумма к погашению уменьшилась не только на него, но и на часть платежей последних чисел декабря. Вот думаю это банк решил меня поощрить или развести. )
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Aps
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Додано: Нед 26 січ, 2020 12:19
Aps написав:
Погасил в пятницу мин. платёж по вике. Сегодня смотрю в тас2ю сумма к погашению уменьшилась не только на него, но и на часть платежей последних чисел декабря. Вот думаю это банк решил меня поощрить или развести. )
Только сейчас уменьшилась, или только обнаружили?
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Stringer
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Додано: Нед 26 січ, 2020 12:45
Stringer написав:Только сейчас уменьшилась, или только обнаружили?
В пятницу после погашения сумма была другая. Мабуть когда день закрывали что-то поправили.
Робобаба называет старую сумму. Без бонуса.
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Aps
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Додано: Нед 26 січ, 2020 14:26
Щось там крутять з опер. днем. Мені от щойно кимиш виплатили, хоча я не очікував обробки заявки раніше понеділка.
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klug
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Додано: Пон 27 січ, 2020 08:03
Харьков написав:
Жлобский банк. Подал заявку на повышение кред.лимита, а банк повысил всего лишь на 1200грн((
Заяву подавали через відділення?
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tarasum
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