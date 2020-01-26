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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 січ, 2020 11:11
Re: ТАСКОМБАНК
А на двойной кэшбек я так понимаю можно делать оплаты до 31.01 включительно?
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
Додано: Пон 27 січ, 2020 11:21
Re: ТАСКОМБАНК
Мои обращения через контакт-центр результата не принесли.
Додано: Пон 27 січ, 2020 11:24
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