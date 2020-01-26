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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3180318131823183

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:11

Re: ТАСКОМБАНК

А на двойной кэшбек я так понимаю можно делать оплаты до 31.01 включительно?
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:21

Re: ТАСКОМБАНК

  TASCOMBANK написав:Винагорода, у розмірі 100 грн, буде зарахована на бонусний рахунок (Бонусна програма «Заощаджуй на покупках з Таскомбанк»), протягом 30 календарних днів з моменту оформлення карти «Велика п’ятірка» або #PudraCard.
Мои обращения через контакт-центр результата не принесли. Волшебный отзыв на Минфине стал более эффективным.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:24

  DENVER_S написав:А на двойной кэшбек я так понимаю можно делать оплаты до 31.01 включительно?


За 31.12 выплатили.
Aps
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