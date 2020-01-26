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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3181318231833184>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:11

Re: ТАСКОМБАНК

А на двойной кэшбек я так понимаю можно делать оплаты до 31.01 включительно?
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:21

Re: ТАСКОМБАНК

  TASCOMBANK написав:Винагорода, у розмірі 100 грн, буде зарахована на бонусний рахунок (Бонусна програма «Заощаджуй на покупках з Таскомбанк»), протягом 30 календарних днів з моменту оформлення карти «Велика п’ятірка» або #PudraCard.
Мои обращения через контакт-центр результата не принесли. Волшебный отзыв на Минфине стал более эффективным.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:24

  DENVER_S написав:А на двойной кэшбек я так понимаю можно делать оплаты до 31.01 включительно?


За 31.12 выплатили.
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 14:47

Re: ТАСКОМБАНК

Джентельмены (и дамы), подскажите, пожалуйста, если сейчас погасить сумму в льготном периоде кнопкой "Погасить кредит" в TAS2U, гарантировано ли такой платёж проведётся сегодняшним днём (не попаду ли на проценты)?
chel_v_valenkah
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 14:51

  chel_v_valenkah написав:Джентельмены (и дамы), подскажите, пожалуйста, если сейчас погасить сумму в льготном периоде кнопкой "Погасить кредит" в TAS2U, гарантировано ли такой платёж проведётся сегодняшним днём (не попаду ли на проценты)?

Кнопка предназначена для мнгновенного погашения задолженности в пределах суммы задолженности (но не больше!). Обычно в течение 10..15мин после зачисления приходит СМС-ка о погашении. А вот если не прийдет, то...: ой, не получилось :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 14:52

chel_v_valenkah
Да, если не будете терпеть до 23:59 :mrgreen:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:04

  clientage написав:Кнопка предназначена для мнгновенного погашения задолженности в пределах суммы задолженности (но не больше!).

Спасибо за ответ.
Хотите сказать, что если я введу сумму на пару копеек больше, то сроки погашения уже будут другими (не мгновенно)?
chel_v_valenkah
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:17

chel_v_valenkah

оно гасится и на большую сумму, а также по этой кнопке можно добавить денег на карту когда она в плюсе

но как проводят (регламент этой кнопки) не нашёл
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:31

  uaprofi написав:оно гасится и на большую сумму

Для Б5 и Пудры - да, для Виики нет
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vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:33

  chel_v_valenkah написав:
  clientage написав:Кнопка предназначена для мнгновенного погашения задолженности в пределах суммы задолженности (но не больше!).

Спасибо за ответ.
Хотите сказать, что если я введу сумму на пару копеек больше, то сроки погашения уже будут другими (не мгновенно)?

Со сроками все будет норм
Вот с суммами можно пролететь. Для Виики гасится только сумма долга, чОтко. остальное подвисает в зазеркалье и вылазит ток по мере появления новой задолженности.
С Б5 можете поэкспериментировать, там общий счет шо для кредитных, шо для своих :wink:

По регламенту.
Дето до 21:00 обработка проходит в течение 15мин
После 21:00 каждые 30мин похоже :(
А после 23:00 спокойно может подвиснуть до 9:00 утра :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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