TASCOMBANK написав:Винагорода, у розмірі 100 грн, буде зарахована на бонусний рахунок (Бонусна програма «Заощаджуй на покупках з Таскомбанк»), протягом 30 календарних днів з моменту оформлення карти «Велика п’ятірка» або #PudraCard.
Джентельмены (и дамы), подскажите, пожалуйста, если сейчас погасить сумму в льготном периоде кнопкой "Погасить кредит" в TAS2U, гарантировано ли такой платёж проведётся сегодняшним днём (не попаду ли на проценты)?
chel_v_valenkah написав:Джентельмены (и дамы), подскажите, пожалуйста, если сейчас погасить сумму в льготном периоде кнопкой "Погасить кредит" в TAS2U, гарантировано ли такой платёж проведётся сегодняшним днём (не попаду ли на проценты)?
Кнопка предназначена для мнгновенного погашения задолженности в пределах суммы задолженности (но не больше!). Обычно в течение 10..15мин после зачисления приходит СМС-ка о погашении. А вот если не прийдет, то...: ой, не получилось
clientage написав:Кнопка предназначена для мнгновенного погашения задолженности в пределах суммы задолженности (но не больше!).
Спасибо за ответ. Хотите сказать, что если я введу сумму на пару копеек больше, то сроки погашения уже будут другими (не мгновенно)?
Со сроками все будет норм Вот с суммами можно пролететь. Для Виики гасится только сумма долга, чОтко. остальное подвисает в зазеркалье и вылазит ток по мере появления новой задолженности. С Б5 можете поэкспериментировать, там общий счет шо для кредитных, шо для своих
По регламенту. Дето до 21:00 обработка проходит в течение 15мин После 21:00 каждые 30мин похоже А после 23:00 спокойно может подвиснуть до 9:00 утра