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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3181318231833184

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 199
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 16:01

Re: ТАСКОМБАНК

  clientage написав:А после 23:00 спокойно может подвиснуть до 9:00 утра

Гасив вночі В5 та Віку. На В5 зайшло миттєво, Віка зайшла у межах півгодини, але СМСка по Віці прийшла аж зранку - трохи додало адреналіну.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 16:08

  klug написав:
  clientage написав:А после 23:00 спокойно может подвиснуть до 9:00 утра

Гасив вночі В5 та Віку. На В5 зайшло миттєво, Віка зайшла у межах півгодини, але СМСка по Віці прийшла аж зранку - трохи додало адреналіну.

А как узнали шо таки погасилась залдолженность?
Это отобразилось в ИБ?
У меня не отображалось :(

Правда вот в последнее время чото ТАС2Ю лихорадит, мона получить смс-ку о приходе, но не получить о погашении. А сумма на картсчете в ТАС2Ю изменится только после к-л проплаты. Т.е. вслепую приходится работать, как када-то с Алкой :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 3181318231833184
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