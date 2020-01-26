Гасив вночі В5 та Віку. На В5 зайшло миттєво, Віка зайшла у межах півгодини, але СМСка по Віці прийшла аж зранку - трохи додало адреналіну.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 січ, 2020 16:01
Re: ТАСКОМБАНК
Гасив вночі В5 та Віку. На В5 зайшло миттєво, Віка зайшла у межах півгодини, але СМСка по Віці прийшла аж зранку - трохи додало адреналіну.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 27 січ, 2020 16:08
А как узнали шо таки погасилась залдолженность?
Это отобразилось в ИБ?
У меня не отображалось
Правда вот в последнее время чото ТАС2Ю лихорадит, мона получить смс-ку о приходе, но не получить о погашении. А сумма на картсчете в ТАС2Ю изменится только после к-л проплаты. Т.е. вслепую приходится работать, как када-то с Алкой
... делайте хоть что-нибудь!
Зараз переглядають цей форум: anis, Hack-Stock, Sanio, Кочевник, Квесторе_поверніться і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|