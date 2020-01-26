Гасив вночі В5 та Віку. На В5 зайшло миттєво, Віка зайшла у межах півгодини, але СМСка по Віці прийшла аж зранку - трохи додало адреналіну.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 16:01
Re: ТАСКОМБАНК
Гасив вночі В5 та Віку. На В5 зайшло миттєво, Віка зайшла у межах півгодини, але СМСка по Віці прийшла аж зранку - трохи додало адреналіну.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 27 січ, 2020 16:08
А как узнали шо таки погасилась залдолженность?
Это отобразилось в ИБ?
У меня не отображалось
Правда вот в последнее время чото ТАС2Ю лихорадит, мона получить смс-ку о приходе, но не получить о погашении. А сумма на картсчете в ТАС2Ю изменится только после к-л проплаты. Т.е. вслепую приходится работать, как када-то с Алкой
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 27 січ, 2020 16:54
ощадный
напомните пожалуйста в силу изменений на ощадном, если сейчас на него перечислять деньги с викенда или б5, какие комиссии будут на снятие в кассе ?
Додано: Пон 27 січ, 2020 16:54
Отзыв же не про тот случай на минфине...
Додано: Пон 27 січ, 2020 16:55
Re: ТАСКОМБАНК
Так, за півгодини у ТАС2Ю оновився баланс і сума до сплати у грейсі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 27 січ, 2020 17:11
Re: ТАСКОМБАНК новый скунс?
Пополнял свой текущий счёт через терминал самообслуживания, взяло комиссию 0,5%, про которую не знал не только я , но и сотрудники отделения, которые сказали "нам в рассылке такого не приходило, про комиссию ничего не знаем", кроме того не было ни какого сообщения не на экране терминала, не объявления на самом терминале! По мимо этого на самом экране написано "вартість послуги від 1.00 грн до 14999,00 грн-0,00%",экран, там где написано Ваші реквізити в додатковій інформації также написано "Комісія відсутня"!Таскомбанк-тырим по мелкому?
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Додано: Пон 27 січ, 2020 17:15
А тариф карти передбачає комісію за поповнення готівкою?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Пон 27 січ, 2020 17:19
Мають день відлежатись, тоді без комісії. Якщо одразу знімати, то згідно тарифів.
югин
Ви б нас здивували, якби у відділенні хоч раз щось знали.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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